Así fue el operativo en el que atraparon a "El Diente" y "El Paisano", dos reconocidos ladrones

Tras una investigación policial rápida y sigilosa, las autoridades lograron detener a Matías Tejada, apodado “El Paisano”, y a Matías Aracena, conocido como “El Diente”, el 10 de enero de 2026.

Ambos sujetos están acusados de haber desvalijado una vivienda en el barrio Conjunto 8 de Chimbas, hecho que ocurrió entre el miércoles y la madrugada del jueves mientras los propietarios se encontraban ausentes. Según los reportes, los delincuentes sustrajeron diversos objetos de valor, incluyendo televisores, micrófonos, bicicletas y una guitarra acompañada de su amplificador.

La pesquisa fue llevada a cabo por personal de la Brigada de Investigación de la Departamental Nº 2 y efectivos de la Brigada de Calle, quienes realizaron recorridas por el barrio Los Toneles tras recibir rumores que señalaban a delincuentes conocidos en la zona.

Durante un minucioso rastrillaje en un descampado colindante, específicamente en la zona de calle Díaz, los policías divisaron a los sospechosos trasladando objetos entre sus manos.

Al notar la presencia de los uniformados, los hombres intentaron esconderse entre los montes para engañarlos y posteriormente trataron de fugarse, pero fueron rápidamente aprehendidos.

En el procedimiento se logró recuperar parte del botín, consistente en un televisor LED de 50 pulgadas y un amplificador de guitarra, los cuales fueron reconocidos por las víctimas.

De acuerdo con fuentes policiales, los detenidos generaban un clima de temor en el barrio Los Toneles debido a su vinculación reiterada con hechos delictivos. Los implicados fueron trasladados a la Comisaría 26ª y quedaron a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad para el avance de la causa judicial.