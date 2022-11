El esloveno Slavko Vincic de 42 años será el encargado de impartir justicia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo C. Antes de esto, se conoció el oscuro pasado del árbitro.

Los protagonistas de las citas mundiales cuentan con historias llamativas. En este caso, hay una particular situación que tuvo que vivir el árbitro de este encuentro hace dos años, donde casi conoce la cárcel.

Vincic participará de su primer Mundial, pero tiene experiencia en Eliminatorias UEFA, Champions y Europa League, entre varias otras competencias importantes. Viene de dirigir el Repechaje entre Perú y Australia, que definió la clasificación del país oceánico. Pero, hace dos años estuvo más cerca de la prisión que de la Copa del Mundo.

En 2020, el árbitro se encontraba en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, cuando fue detenido por presunta vinculación con una red de prostitución, de tráfico de drogas y armas. En el lugar, las autoridades descubrieron a nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10.000 euros en efectivo.

El juez del partido Argentina Vs Arabia Saudita se encargó de negar todo tipo de acusaciones: "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió", explicó en su momento. Vincic se encontraba comiendo junto a Tijana Maksimovic, presunta líder de la red de prostitución.

El hombre recibió el respaldo de la Federación de Eslovenia, que consideró a lo sucedido como un malentendido: "Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado", señaló. La determinación de la justicia fue absolverlo y no iniciarle ningún procedimiento legal.

Vincic es considerado el mejor árbitro del fútbol esloveno. Adquirió la categoría FIFA en 2010 y sumó mucha experiencia en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa. Lo curioso es que, además de participar de competencias internacionales, dirigió algunos partidos en la liga profesional de Arabia Saudita, rival con el que se enfrentará la Selección Argentina.

Cuerpo arbitral de Argentina Vs. Arabia Saudita

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovenia)

A1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

A2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

4to: Maguette N'Diaye (Senegal)

5to: El Hadji Samba (Senegal)

VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos)

AVAR: Bastian Dankert (Alemania)

OVAR: Abdelhak Etchiali (Argelia)

SVAR: Ricardo de Burgos (España)

SBAVAR: Nicolas Danos (Francia)

Fuente: TyC Sports