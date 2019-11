Argentina está lejos de las metas propuestas para el control del VIH

Con estadísticas que distan de la meta para 2020 fijada por la ONU de tener al 90% de las personas con VIH diagnosticadas, tratadas y con su carga viral indetectable, organizaciones científicas y de pacientes criticaron las políticas de salud. Además, propusieron medidas de cara al nuevo Gobierno.

“Argentina cuenta con herramientas para la prevención, el testeo, el tratamiento y la retención de las personas con VIH dentro del sistema de salud. Sin embargo, no cambian significativamente los números en relación al VIH”, señaló en un comunicado difundido hoy la Fundación Huésped.

En el texto, Omar Sued, Director de Investigaciones de Huésped, sostuvo que “según experiencias en otros países, considerando nuestros 22 millones de personas sexualmente activas deberíamos ofrecer cada año al menos 6 millones de test, pero en 2018 sólo se distribuyeron 800 mil. Avanzamos pero nos queda mucho para mejorar".

Por su parte, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, emitió un comunicado analizando las estadísticas presentadas en el Boletín sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina, de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC. “La sorpresa de este año no son solamente los miles de casos de sífilis y el estancamiento de las políticas sino que hemos retrocedido en la forma en la que medimos los datos”, sostuvo Matías Muñoz, Coordinador de la Asociación Ciclo Positivo. Muñoz dijo que “la Argentina asumió el compromiso de llegar a las metas 90-90-90 para el año 2020. (...) Este año, no solo nos enteramos que no estamos midiendo el tercer noventa, sino que tampoco conocemos el porcentaje de personas que están en tratamiento (con claridad), como sí sabíamos años anteriores”. Las metas 90-90-90 plantean que para erradicar el virus se debería llegar al 2020 con el 90% de las personas con VIH diagnosticadas, y de ellas el 90% bajo tratamiento, y de este último grupo el 90% con su carga viral indetectable.

El comunicado destacó que “otro dato que preocupa e impacta es el aumento de los casos de transmisión vertical, es decir, de madre al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia”. Por su parte, la Fundación Huésped lanzó la campaña “Ponete la cinta”, que busca que el nuevo gobierno implemente medidas para asegurar el tratamiento, vacunas y pruebas de carga viral y resistencia, expanda el testeo, difunda que una personas en tratamiento no trasnmite el virus e implemente PreP (Profilaxis Pre Exposición) en poblaciones de riesgo.

“Lejos de ser una utopía, controlar la epidemia de VIH es una meta alcanzable. Estas 10 medidas demuestran aquello que se puede conseguir a través de la solidaridad, las acciones empíricas y la colaboración multisectorial y, al mismo tiempo, representa una oportunidad de trascendencia con la que sentar las bases de un mundo más justo y equitativo para las generaciones futuras”, destacó Leandro Cahn, director Ejecutivo de Huésped.

Fuente: Télam.