Argentina participará de la 1ª cumbre de inteligencia artificial de la región organizada por el MIT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Inteligencia Artificial (IA) como medio para garantizar el derecho a la salud y como instrumento para erradicar el hambre y la pobreza, serán algunos de los tópicos que se debatirán desde mañana en Estados Unidos durante la primera Cumbre de Inteligencia Artificial de América Latina, organizada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de la que participarán especialistas argentinos, se informó hoy.



"Vamos a tratar de generar puntos en común o desafíos que enfrenta nuestra región sobre inteligencia artificial en siete temáticas: cambio climático, educación, Estado, ética, industria y servicios, pobreza, y salud", explicó a Télam Juan Corvalán, uno de los oradores argentinos de la cumbre y codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.



Esta cumbre, que se extenderá del 21 al 23 de enero en la sede del MIT (Estados Unidos), busca juntar a lideres de gobierno, industria, academia y de empresas sin fines de lucro, a través de América Latina y el Caribe, con el fin de identificar oportunidades y riesgos que los países latinoamericanos puedan enfrentar a medida que comiencen a adoptar la inteligencia artificial en diferentes facetas de la sociedad.



Por parte de Argentina irán alrededor de 25 representantes (entre investigadores del Conicet, abogados, directivos de empresas de tecnología, secretarios de universidades, jueces, profesionales de Ciencias de la Computación) de un total aproximado de 200 asistentes provenientes de los países de la región, estimó el organizador.



"Uno de los objetivos de este encuentro será conocer qué proyectos de IA hay en América latina, y ver cómo podemos apoyar desde el MIT a estas iniciativas", dijo a Télam Omar Costilla Reyes, organizador de la cumbre e investigador de Inteligencia Artificial y Ciencias del Cerebro en el MIT.



Si bien habrá una sección vinculada con paneles (agrupados por países), también habrá charlas cortas, workshops aplicados y mesas de discusión por temás, "con la idea de que cualquier persona que esté en la conferencia pueda ir y conversar", dijo a Télam Emilia Simison, organizadora argentina de la cumbre y coordinadora de investigaciones en el MIT.



Del panel sobre retos y desafíos de la IA en Argentina, además de Juan G. Corvalan participarán Pablo Roccatagliata, especialista en inteligencia Artificial y Daniel Roberto Pastor, codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial.



"Uno de los puntos más importantes de la cumbre será que durante tres días seguidos y en español se debatirá sobre 7 ejes temáticos para armar una agenda latinoamericana de inteligencia artificial", sostuvo Corvalán.



Esos ejes tienen que ver con la discusión en comisiones de diferentes ideas como por ejemplo, en cuanto a la salud: la IA como medio para garantizar el derecho humano a la salud, así como los medios para asegurar la protección de datos y la reducción de los sesgos.



En relación con la pobreza, se dialogará sobre la IA como instrumento para ayudar a erradicar el hambre y la pobreza, para la prevención y seguimiento de políticas y planes alimentarios, así como los riesgos que la IA puede generar en la problemática.



También se dialogará sobre el cambio en el paradigma de empleo, los roles de los laboratorios de IA en cuanto a ética, la innovación pública y gobierno, los desafíos enfocados a la educación y el cambio climático.



"Hay tres grandes claves sobre los objetivos de esta cumbre, desde mi punto de vista. El primero es generar un cambio de paradigma de trabajo, en el sentido de pensar de manera transdisciplinaria, y la idea de que la inteligencia artificial no solo debe estar en manos de programadores", resumió Corvalán.



La segunda clave es "generar una red y tratar de no pagar los costos de aprendizaje que otros ya pagaron: por ejemplo, si alguien ya realizó un determinado desarrollo me puede enseñar cómo se hace", continuó el especialista argentino sobre el intercambio de saberes entre países.



"Y como tercer punto se trata de generar una agenda de desafíos a corto, mediano y largo plazo", completó.