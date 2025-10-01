La Selección Argentina Sub 20 enfrentará este miércoles a Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Chile. El encuentro se jugará desde las 20.00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez, y será transmitido por Telefé y DSports.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con ventaja tras su debut exitoso frente a Cuba, al que venció por 3-1. En tanto, Australia buscará recuperarse luego de la derrota por 1-0 sufrida ante Italia. Con un triunfo, Argentina asegurará su pase a octavos de final si los cubanos no logran imponerse frente a los italianos.

Publicidad

La probable formación albiceleste incluye a Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Mateo Silvetti o Alejo Sarco.

Por su parte, el conjunto australiano saldría con Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabio Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic y Musa Touré.

Publicidad

La ilusión argentina es clara: sumar tres puntos, sellar la clasificación y dar un paso firme en el sueño mundialista juvenil.