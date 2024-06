¿Argentina tiene opciones reales de ganar la Copa América?

Hagamos un ejercicio de retrospección. Nos vamos al 11 de julio de 2021 al Estadio de Maracaná. Ángel Di María picaba la pelota ante la salida de Ederson y anotaba el único gol de la final de la Copa América en un partido que Argentina le ganaba por 1-0 a Brasil.

Lionel Messi, tras el pitido final, se tiraba de rodillas al piso y se ponía las manos en la cara mientras todos sus compañeros lo iban a buscar. Su estupefacción era total. No era para menos. La albiceleste rompía una racha de 28 años sin lograr un título con la absoluta.

Para encontrar el último campeonato ganado por Argentina había que retroceder hasta la Copa América 1993. Como recuerda Clarín, aquel combinado nacional era el de los Batistuta, Caniggia, Simeone o Redondo. Todo ellos cincuentañeros ya. Mucho ha llovido desde entonces.

En esta racha funesta, mucho se había señalado precisamente a Messi, ocho veces vencedor del Balón de Oro. La Pulga lo había logrado todo con el FC Barcelona, pero no daba con la tecla cuando le tocaba defender a la selección.

El actual jugador del Inter de Miami había perdido tres finales de la Copa América (2007, 2015 y 2016) y una del Mundial (2014). Hasta llegó a retirarse de la selección después de tantas decepciones en 2016.

Todo cambió ese día en Maracaná. Todo lo que no se había dado hasta ese instante, empezó a llegar de golpe.

La Copa América 2021 lo cambió todo

Con la consecución de la Copa América 2021, Argentina se ganó el derecho de jugar la Finalissima contra el vencedor de la Eurocopa: Italia. En ese encuentro, los de Scaloni se impusieron por 3-0 practicando un fútbol de muchos quilates.

El plato fuerte llegó con el Mundial de Catar en 2022. Tras un torneo de infarto en el que Argentina rozó el KO en varias ocasiones, Messi y compañía estaban en la final contra la reciente campeona: Francia.

Vamos al 18 de diciembre de 2022. Estadio de Lusail. Con dos goles anotados, Messi lograba liderar a una Argentina que tras empatar a 3 vencía en los penaltis. Lio también marcaba la pena máxima. El trofeo más importante del fútbol ya estaba en sus manos.

Con 35 años, se había pasado el fútbol. La pregunta que llegó entonces fue: ¿y ahora qué? La respuesta más inmediata fue pensar en la Copa América 2024 y quien sabe si en el Mundial 2026 en Estados Unidos para colgar las botas definitivamente.

Lo más cercano será el trofeo del continente, en el que los argentinos parten como favoritos según los pronósticos de la Copa América 2024 en apuestasdeportivas.com. El triunfo albiceleste se paga a 2.75 dólares por cada dólar apostado. Hay motivos de sobras para creer.

El pánico escénico a las finales ya es cosa del pasado

Como acabamos de recordar, son tres finales seguidas ganadas por la selección argentina en prácticamente tres años consecutivos. Poder romper ese muro mental ha sido clave.

Los jugadores cuentan con mucha más experiencia y eso juega a su favor, sin ninguna duda. Sin ir más lejos, el que fue el equipo de la vida de Leo Messi, el FC Barcelona, vivió algo similar con la Champions League. Con datos de Bendito Fútbol, comprobamos que los azulgranas perdieron sus dos primeras finales. Después de ganar la de 1992, se proclamaron campeones en 5 de 6.

La plantilla tiene una combinación ideal de veteranía-juventud

El proyecto de Lionel Scaloni llega a la cita en un punto de maduración perfecto. Los jugadores importantes del equipo mezclan experiencia con la juventud de algunas piezas que están llegando a su peak.

Fijémonos en las edades. Messi cumplirá 37 durante la Copa América. Di María tiene 36, los mismos que Otamendi. Quizás alguno podría pensar que la base del equipo está envejecida, pero para nada.

Scaloni ha ido dando más peso a jugadores con un presente y un futuro excepcionales. Es el caso de Julián Álvarez (24), Cuti Romero (26), Alexis Mac Allister (25), Lautaro Martínez (26) o Enzo Fernández (23). Todos ellos han rendido a un muy buen nivel con su club esta temporada.

Brindar a Messi una etapa final gloriosa es un extra de motivación

“Cuando sienta que es el momento, me retiraré sin pensar en la edad. Si me siento bien, competiré porque es lo que me gusta y lo qué sé hacer bien”. Son las palabras del propio Messi en una de sus últimas notas.

A sus casi 37 años, aunque el argentino sigue aún con cuerda, se hace complicado pensar en que seguirá jugando a primer nivel después del Mundial 2026. Ojalá nuestro crack fuera eternamente joven, pero el tiempo pasa para todos.

Sus compañeros seguro que le quieren dar un retiro soñado a su líder y, tanto la Copa América 2024 como el Mundial 2026, pueden ser el estímulo perfecto.

En conclusión, Argentina tiene la mejor plantilla por calidad y por mentalidad. Además, la tendencia positiva de los últimos campeonatos le ponen un peldaño por encima de una selección como Brasil. Por si fuera poco, la motivación de darle a Messi sus últimas alegrías pueden catapultar a la albiceleste hacia su segunda Copa América consecutiva.