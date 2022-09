Una mujer fue víctima de un violento asalto en la siesta de este viernes, cuando dos personas llegaron hasta su negocio haciéndose pasar por clientes. Al momento de atenderlos, uno de ellos le apuntó con un arma, mientras el segundo forcejeó la puerta de ingreso y a punta de arma comenzó a exigirle dinero. En el pequeño kiosco que tiene en su casa de Ullum, la víctima estaba acompañada de su beba de dos meses, que fue tomada por uno de ellos a modo de rehén y gatillada en su cabecita, según contó.

Todo sucedió en un kiosco del asentamiento 25 de Mayo, en Ullum. "Me golpearon la ventada del negocio y atendí, pensé que venían a compra bebida. Cuando me acerqué a abrir la ventana, ya estaba uno de ellos apuntándome con un arma en la cara, mientras que el otro abrió la puerta y entró directamente al local", dijo Daniela Illañez, a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Cuando los hombres ingresaron, la mujer de 30 años explicó que uno de ellos se abalanzó hacia donde estaba su beba. "El primero que entró, fue directamente a tomar a mi bebé, que estaba sobre un sillón que tengo en el lugar, mientras la apuntaba con el arma. El segundo me apuntaba a mí y me exigía que le entregara toda la plata. Les dije que se llevaran lo que quisieran, pero que me devolvieran a mi hija", aseguró entre lágrimas Daniela.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Afortunadamente, al momento del robo el segundo hijo de Daniela no se encontraba en la casa. "En ese momento mi hijo de 8 años estaba jugando con uno de sus amiguitos en la cuadra y mi marido estaba trabajando. Me asusté mucho por la situación, tenía terror que le hicieran algo a mi hija. Tres veces nos gatillaron", contó la mujer.

Luego de revolver todo el local y llevarse los únicos $2.000 que había en la caja y un teléfono celular, los delincuentes se fueron. "No tenía más que ese dinero porque me habían devuelto una plata que había prestado. Ahí mismo había una alcancía con los ahorros de mi pequeño que también se llevaron junto con mi teléfono celular y algo de mercadería. Antes de irse, me dieron una piña en las costillas, dejaron a la bebé de nuevo en el sillón y se dieron a la fuga", concluyo la víctima.