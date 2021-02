Arrancó la puja vitivinícola: sector por sector, los pedidos y preocupaciones

Febrero, como cada año, se convirtió en el mes de las negociaciones por los precios del sector vitivinícola. Con la uva ya lista o casi lista en las plantas de San Juan, los viñateros quieren un aumento del 300% del kilo, los trabajadores piden mejoras salariales, los bodegueros tener en cuenta las complicaciones económicas que se podrían venir a la hora de decidir valores.

En el medio, los mercados tanto interno como externo serán las estrellas del 2021 y nadie sabe si lo que se viene será mejor o peor que el año que se fue. Es que en 2020 hubo récord de ventas tanto internacionales como en el país, por lo que viñateros y trabajadores esperan mejoras en lo que se pague. Pero desde el lado de los bodegueros no creen que el buen escenario se repita y están preocupados por la rentabilidad en los próximos meses.

Qué pretende cada actor

La cadena productiva vitivinícola tiene tres integrantes principales: viñateros, que producen la uva, cosechadores, quienes ponen la mano de obra, y los bodegueros, que le compran a los primeros y elaboran y luego venden.

Históricamente la primera discusión que se da en el ámbito es el precio del kilo de uva y este febrero no es la excepción. En este sentido, del lado de los viñateros quien habló fue Eduardo Garcés, quien aseguró que los productores quieren cobrar “entre $20 y $22” la uva criolla.

El productor asegura que este precio está justificado porque los valores del vino han aumentado un 300% en el último año. Quieren que esa mejora en el precio se calcule de igual manera con respecto a lo que pagaron el año pasado por la uva, que se vendió a $7.50.

Por parte de los bodegueros quien habló fue el presidente de la Cámara de Bodegueros, Mario Pulenta. El empresario aclaró que el precio al que comprarán la materia prima no se decide a nivel institucional sino que “cada bodega negocia con el productor”. Aun así, dijo que los números que circulaban hasta el momento hablaban de que se iba a pagar entre $15 y $18 por las uvas comunes.

Mario Pulenta aseguró que si bien vendieron más el año pasado, tanto a mercados externos como internos, los aumentos y el hecho de que los precios que pudieron aplicar no eran tan altos no los ha dejado en una posición ventajosa. Ese es el argumento principal para que no puedan salir a pagar con total soltura lo que piden los viñateros.

El valor del kilo también depende de otro factor: la cantidad de producción que puedan sacar en la temporada que recién empieza. Por eso empieza a sonar fuerte el pronóstico vitivinícola que realiza el INV cada año, que adelanta si será una cosecha abundante o una escaza, como terminó siendo la de 2020, cuando cayó un 28% la cantidad de uva respecto a un año normal. En este sentido el Instituto Vitivinícola dijo que en la provincia de San Juan anticipan que será muy similar al del año pasado y algunos viñateros ya dicen que será incluso menor, un escenario que a ellos en parte les serviría pero sólo si el kilo de uva se paga bien.

En el medio de todo esto están también los trabajadores. Algunos pocos trabajadores empezaron trabajar la temporada hace algunas semanas en las zonas más tempranas, pero el grueso recién iniciará en los próximos días. El titular del sindicato FOEVA, Emilio Ozán, dijo que por ahora los trabajadores están cobrando entre $17 a $22 por el tacho o gamela y en algunos casos menos.

Desde los viñateros, Garcés aseguró a DIARIO HUARPE que este valor que están pagando en promedio es el adecuado e incluso dijo que tendrían que valer entre “13 o 14 pesos”, ya que lo calculan respecto al precio de venta de la uva. Pero el sindicalista ya adelantó que el próximo jueves se reunirán en una paritaria nacional para aumentar lo que cobran los trabajadores y creen que podrían pedir que les paguen entre $30 y $40 la gamela.

El mercado 2021, la gran duda de todos

Mientras la discusión urgente es el precio de la uva, y para los viñateros la urgencia no es menor porque sin contrato con la bodega no pueden cobrar los préstamos de cosecha, los que miran hacia los próximos meses saben que el 2021 no será tan fácil. Mientras en 2020 el optimismo moderado era el clima de la mayoría y se cumplió al menos en el volumen de ventas, para los próximos meses se habla más de incertidumbre.

Para Mario Pulenta hay preocupaciones tanto para el mercado interno como externo. En cuanto a la exportación, temen que no sea tan fácil luego de que aumentaron las retenciones y hasta amenazaron con subirlas aún más. Esto, aseguró el empresario

Otro de los motivos de incertidumbre, según el empresario, es el precio tanto nacional del vino, en medio de una contracción y posible crisis económica que anticipan algunos para los próximos meses. Los empresarios no saben qué tanto podrán trasladarles los golpes de la inflación y aseguran no tener ya tantos márgenes de ganancia.

Hacia afuera hay otro factor a tener en cuenta, como explicó Hugo Carmona, vicepresidente del INV a este medio: mientras que en 2020 el hemisferio norte tuvo una cosecha muy pobre y esto posicionó los vinos argentinos. Pero esta vez, España y sus vecinos han sacado más kilos de uva que el año pasado y habrá más oferta.

La única manera, según Carmona, de salir a competir en estos mercados internacionales un poco más saturados de vinos, es mejorar el producto y la competitividad de lo que salga del país. Para esto, explicó el sanjuanino del instituto nacional, uno de los factores, junto al posicionamiento internacional y las condiciones económicas de los bodegueros, es que los viñateros se tecnifiquen y puedan sacar mejor uva. Pero para esto es necesario que vendan bien su producto y es así como el foco vuelve a estar puesto en la primera negociación del año, que empezó fuerte en San Juan.