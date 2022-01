Arreglan el pozo en la Benavidez, pero las acequias siguen sin cordones, tapadas de mugre y escombros

Tras la publicación de DIARIO HUARPE de finales de diciembre de 2021, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) arregló el pozo que se extendía por todo el ancho de la transitada avenida interdepartamental, pero nadie se encarga de limpiar la acequias, ni de construir los cordones que reclaman los vecinos.

“Una de cal y otra de arena”, dijo Berta Araya, “o mejor dicho, solo una oreja escuchó nuestros reclamos”, agregó.

Fue el 8 de diciembre cuando los vecinos de Chimbas llamaron a DIARIO HUARPE para alertar sobre una pérdida que no sabían si era de agua potable o cloacas y en ese escenario temían que el pavimento se hundiera. Al final el pavimento no se hundió, porque la pérdida se arregló, era de agua y hace unos días el pozo que dejaron se bacheo. No obstante, el otro reclamo de los vecinos del lado chimbero, no fue atendido.

“Seguimos esperando que desde el municipio vengan al menos a ver que lo que decimos es verdad”, dijo con ironía Hugo Rizo otro vecino de Villa El Salvador. “Con las últimas lluvias que se presentaron en San Juan el agua inundó veredas y casas que quedaron más bajas que el pavimento”.

Los vecinos de la zona manifiestan que ya llevan años reclamando las obras de mejoramiento, no obstante aseguran que se conforman tan solo con la limpieza de las acequias.

“Con una cuadrilla de obreros y un camión, la tarea la terminarían en dos días”, expresó el vecino de Chimbas.

Vale recordar que las acequias tapadas con ripio, con hormigón, tierra y demás; que los cordones y puentes peatonales y de ingreso de vehículos a los domicilios están como están, porque la empresa que tenía a cargo la obra de cloacas en avenida Benavidez, nunca culminó la obra como correspondía.

"En su momento, cuando terminaron las cloacas, la inspección de obras falló, pero no podemos arrastrar al problema por siempre... alguien lo tienen que solucionar y si no es el gobierno provincial, es el municipio quien tiene que responder", concluyó el vecino.