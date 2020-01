Arrestan al activista Ventus Lau, que convocó la protesta en Hong Kong

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Policía de Hong Kong arrestó al activista Ventus Lau, convocante de la protesta que hoy terminó con disturbios, a quien acusa de violar los términos de la autorización para la manifestación, informó hoy la prensa local.



Lau fue detenido a última hora de ayer por "obstrucción" y "violar las condiciones" de la autorización a la protesta, durante la cual se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales que dejaron varios agentes heridos.



El superintendente Ng Lok Chun denunció que Lau no declaró el fin de la protesta, a pesar de que circula una grabación en la que el activista lo hace y pide a los manifestantes que se dispersen de forma pacífica, según el diario local South China Morning Post.



El principal sindicato policial tildó a Lau de "desvergonzado" y "despreciable" por negarse a anunciar el fin de la protesta y dar el micrófono a dos agentes que se acercaron a formularle la petición para que lo hicieran ellos mismos.



De acuerdo al citado diario, los manifestantes rodearon a los policías y los agredieron, así como a otros que se acercaron para sacar a los agentes del lugar.



Lau argumentó que no había reconocido a los agentes y que les pidió que se identificaran.



Al menos dos periodistas claramente identificados como tales fueron agredidos por la Policía durante los incidentes, señaló la agencia de noticias DPA.



La ex colonia británica atraviesa la crisis política más grave desde su retorno al dominio chino en 1997, con una ola de manifestaciones desencadenadas por el rechazo a un proyecto de ley que autorizaba extradiciones a China, que derivaron en otras reivindicaciones y denuncias del retroceso en las libertades, derechos individuales, y ante la injerencia cada vez mayor de Beijing.