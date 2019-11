Arroyo precisó alcances de la tarjeta alimentaria que busca mejorar calidad de lo que consumen niños

POR AGENCIA TÉLAM

El diputado Daniel Arroyo explicó hoy que el programa de lucha contra el hambre que busca implementar el presidente electo, Alberto Fernández, a partir del 10 de diciembre incluirá una tarjeta que se entregará a madres de niños menores de 6 años para mejorar "la calidad de lo que consumen los chicos", y destacó que las escuelas cumplirán un "rol clave" en el programa.



"Vamos a implementar una tarjeta de alimentos, que no permite extraer dinero sino comprar alimentos, se carga y se compra", explicó Arroyo, quien ayer coordinó la primera reunión del consejo federal contra el hambre, que integran referentes sociales, políticos, gremiales, empresariales y de las organizaciones de derechos humanos.



Según precisó hoy en declaraciones a radio Mitre, "la tarjeta de alimentos va a ser monitoreada para tener registro de los productos que se compran, así se puede mejorar la calidad de lo que consumen los chicos, ya que hoy existe el problema de la malnutrición".



Al ser consultado sobre las versiones que lo ubican como ministro de Desarrollo Social a partir del 10 de diciembre, Arroyo contestó: "Yo estoy para ponerle el cuerpo dónde sea y cómo sea".



El legislador dijo además que "el monto de la tarjeta se va a definir más cerca del 10 de diciembre", y aclaró que "el puntero político no va a poder darla porque la tarjeta la va a otorgar el banco".



También precisó la tarjeta se entregará a 2 millones de beneficiarios en todo el país y que "las escuelas cumplirán un rol clave" en el programa contra el hambre.



"El PAN (Programa Alimentario Nacional, una política del ex presidente Raúl Alfonsín) fue el primer plan alimentario de entrega de alimentos. Esto es más integral, cruza salud y educación. Y buscamos que resuelva lo básico: que todos accedan a la canasta básica", indicó.



En ese marco, destacó que en la reunión de ayer había "una representación de todos los sectores: los que producen, los supermercados, las universidades, los dirigentes sociales".