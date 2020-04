Artistas en cuarentena, Reina Sosa: "Si no compartís, la creación no arranca"

Reina Sosa es docente y escritora. En 2019 editó Hospitalaria, con el andamio ediciones. Además dicta talleres literarios y lleva adelante el proyecto Aguasecas sanjuaninas donde recopila algunos de sus textos. Es una de las artistas que se sumó a este ciclo de entrevistas de DIARIO HUARPE para entender la mirada de los artistas sanjuaninos en este periodo de cuarentena total decretada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como medida sanitaria por el coronavirus.

¿Cómo te sentís en este periodo y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

Siento que es molesto llegar a un estado en que permanentemente estás autochequeando cómo estás, qué vas a no hacer hoy porque no vas a hacer lo de siempre. Si bien es parte de la cosa cotidiana, pensar en una misma, el encierro te pone espejos en el techo, en el piso y en las paredes. Es muy botón de una misma el aislamiento.

Ahí creo que no puedo escindir el arte. O humildemente, las manifestaciones artísticas, los pequeños hechos estéticos que nos constituyen. No voy a decir "vivo en poesía" ni "vivimos en un collage con Juanito Laguna", pero tampoco creo que el arte sea lo oportuno. No hago, creo, esto de: hoy voy a leer Shakespeare o este fanzine del 2010 que nunca le di bola. Esto de "hoy por la cuarentena empiezo pintura con acuarela, empiezo a escribir para la infancia". Hoy largo con yoga. Creo que el arte es un portal al que te le animás todos los días, desde unos antes y hacia otros luego. Si está la poesía es en la mirada. Sí, cursi, pero es un fundamente. Sino sería como cuando muere un autor y sus libros duplican el costo.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

Retomé series clásicas: Tarde baby, Breaking bad y Chachacha. Les prometí a mis alumnos que vería El marginal. Pero no puedo por ahora...

Estuve siguiendo algunas producciones del Rehabitar, de Plataforma Danza San Juan. Y volví a escuchar radio y podcast. Personalmente, la radio es algo que me da mucho placer y desde el boom de la Mega no le daba piola.

Y retomé lo que hay que retomar: el tejido.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsletter, etc?

¿Lo anterior lo responde? Me estresa un poco cuando abrís Instagram y ves que hay 50 vivos de todo el mundo. Cierro y me pongo con otra cosa. Tengo muchísimo miedo de ver al fin zombies atacando en vivo.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

No tengo posibilidad ni de hacer un análisis de cómo actúa el arte en el barrio donde vivo. Pero: San Juan es un territorio de talleres, de comunidades que se dan la mano literalmente diría, y esa pérdida se nota en nuestros humores. Si no compartís, la creación no arranca.

Y lo que veo "del mundo", de la parcela que las redes exponen es que hay un recorte y mucho filtro. Por mi parte, ponele que alguien le importa, encima me contradigo con lo que dije más arriba, no puedo escribir mis propias ficciones. Pero me voy llevando muy bien con las escrituras de otras personas (taller virtual de reescrituras).

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Recomiendo: que al fin leamos los clásicos. Que creemos nuestro propio canon con fundamento. Pongámosle: los mal llamados infantiles, los argentinos, los europeos, textos de los pueblos originarios, cante jondo, lírica presarmientina, teatro norteamericano del siglo pasado elegí la que quieras. Pero que este aislamiento sirva para dejar de citar mal y descontextualizadamente, por ejemplo, Rayuela.