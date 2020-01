As vendas em supermercados e em shoppings diminuíram em agosto 7,3% e 6,7% na medição ano a ano

POR AGENCIA TÉLAM 25 de octubre de 2019

As vendas em supermercados diminuíram em agosto 7,3% na medição ano a ano com preços constantes, mas aumentaram 3,2% em comparação com julho, enquanto as vendas em centros de compras o shoppings foram 6,7% menores que as de agosto de 2018, e diminuíram 14,6% em comparação com julho passado, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).



"As vendas de supermercados em preços constantes de dezembro de 2016, durante agosto de 2019, foram de $24,344 bilhões, o qual representa um aumento de 3,2% comparado com o mês anterior, e uma queda de 7,3% em comparação com agosto de 2018", informou o Indec.



As vendas em centros de compras o shoppings foram 6,7% menores que as de agosto de 2018 e diminuíram 14,6% em comparação com julho passado. As vendas com cartões de crédito aumentaram 55,6% na medição ano a ano em agosto nos supermercados e 68,2% nos autosserviços atacadistas.



O ticket em média de compra nos supermercados foi de $775 (uns 13 dólares) em agosto, enquanto nos autosserviços atacadistas o valor da compra em média aumentou para $3.279.