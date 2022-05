Planeamiento espera una denuncia para intervenir en el caso del ascensor que se cayó

El domingo 15 de mayo dos ancianas, de 73 y 75 años, sufrieron fracturas y golpes después de que un ascensor casero en el que iban se precipitó al suelo. Desde Planeamiento reconocieron que esta obra, ubicada el barrio Rivadavia Norte, es ilegal. Sin embargo, aclararon que solo intervendrán si hay una denuncia de la irregularidad.

El jefe Técnico de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Enrique Graffigna, concedió una entrevista a DIARIO HUARPE en la que explicó que "en casi todos los barrios con monoblocks la gente se apropia de espacios comunes, sabe que está cometiendo un acto que no es legal porque no puedo apropiarme de un patio que no me corresponde, modificar la fachada del edificio o colocar un ascensor, montacarga cómo le llamen", aseguró el funcionario.

Graffigna explicó que cree que hubo una falla mecánica porque ese ascensor o montacarga "es casero" no está controlado ni se verificó que cumpla ninguna norma. "No conozco concretamente que falló, pero hasta el momento no hay ninguna denuncia sobre ese tema", aseveró el jefe mientras revisaba las denuncias recibidas por supuestas irregularidades en este barrio.

Este es el ascensor en una foto tomada el año pasado cuando este diario realizó un informe sobre las irregularidades halladas en el Rivadavia Norte. Foto: Archivo / DIARIO HUARPE.

Luego agregó que cuentan ocho denuncias por presuntas irregularidades en el Rivadavia Norte. "En ese barrio hay denuncias por obra subrepticia, filtraciones que ya están reparadas y ocupación de espacios comunes", aseguró.

El funcionario contó que el caso del uso de espacios comunes es lo más habitual y se da cuando el vecino de planta baja se apropia del espacio que circunda el monoblock, "empiezan con un cerco, luego hacen paredes y techo y hasta llegan a instalar negocios allí", relató.

Graffigna reconoció que la repartición en la que trabaja cuenta con el poder de policía para detectar estos casos, puede actuar de oficio, aplicar multas y derivar el tema Justicia en caso de que sea necesario. El jefe técnico agregó que su dependencia verifica que la construcción no esté en condiciones y la derivamos a los juzgados y si se resuelve que es irregular se puede pedir que se saque la obra en cuestión.

En cuanto al cuerpo de inspectores con los que cuenta la repartición, Graffigna explicó que son entre siete u ocho empleados que se dividen en Inspectores de Obra e Inspectores de Denuncia. "Tenemos pocos inspectores y hay mayoría que son de obra, aunque ellos también pueden actuar de oficio", aclaró.

Indicó que a la escasez de personal se suma la complicación de que hay barrios inseguros en los que no es fácil entrar. El funcionario precisó que en estos casos tiene que ir con la fuerza pública, además estamos pidiendo apoyo de municipios para trabajar con referentes y lograr entrar a los barrios.

Estos son los despojos del ascensor que se cayó el 15 de mayo. Foto: DIARIO HUARPE.

Ante la pregunta de cuántos son los barrios con monoblocks en San Juan, Graffigna dijo que desconoce a ciencia cierta cuántos son, igualmente aclaró que se trata de un problema de nunca acabar porque a la gran cantidad de barrios se suma que es cada vez más común que la gente cometa irregularidades.

El funcionario hizo una rápida recorrida con el Google Maps y en cuestión de segundos encontró obras ilegales en diferentes barrios. A modo de paradoja recordó el caso del barrio Aramburu en donde enfrente de la Comisaría 27º en los espacios de estacionamiento se han hecho galerías comerciales. “Hay dos locales que están sobre la calle puestos en espacio público y funcionan con normalidad", explicó Graffigna.

"Nosotros acudimos a la responsabilidad de los usuarios de estas construcciones, para que sepan que no están habilitados a hacerlo y están cometiendo una infracción. No hace falta tener el control del Estado de la Policía para que sepan que están haciendo una irregularidad", opinó.

En el barrio Rivadavia Norte abundan los balcones y terrazas anexados a los edificios aseguran que este puede ser peligroso porque no se sabe siquiera si son sismorresistentes. Foto: Archivo / DIARIO HUARPE.

Posibles soluciones

Ante esta problemática, Graffigna enfatizó que ya comenzó con una serie de reuniones con los municipios para lograr que las comunas ayuden en el proceso de visitar todos los monobloks y notifiquen de las infracciones a los vecinos. Una vez que todos estén informados sobre las irregularidades que cometen, definirán las acciones a seguir.

Otra de las políticas que ya pusieron en práctica es que en el caso de las construcciones nuevas, el IPV le entrega a los adjudicatarios instructivos en los que les explica la reglamentación y les exige que se conformen en condominios y que haya un representante.

"Se les informa antes de que se les entregué la unidad cuáles son sus espacios propios y qué obligaciones comunes tienen para que sepan de antemano qué está permitido y que no", agregó.

Denuncias

En septiembre del año pasado se puso en funcionamiento la plataforma propia de la DPDU en donde la gente puede entrar y hacer su denuncia en forma online y puede adjuntar fotos. Todos los denunciantes se deben identificar porque la denuncia no puede ser anónima.

Es importante destacar que, para la utilización de la plataforma, hay que tener una cuenta en Ciudadano Digital. Por eso, se recomienda crearla a través de la App. Para acceder a la plataforma, el usuario debe ingresar a www.mosp.sanjuan.gob.ar y hacer click en “Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano”.