Aseguran que 9 de cada 10 personas cumplen con su probation

Desde que entró en funcionamiento el sistema de Procedimiento Especial de Flagrancia, el 9 de agosto de 2017, hasta la actualidad, 619 personas han recibido el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, más conocido como "probation". Esta figura permite que la defensa de los acusados acuerde con el Ministerio Público Fiscal para que la persona no reciba condena de cárcel sino que deba respetar determinadas conductas impuestas por un Juez.

Hasta ahora son 1.703 el total de personas aprehendidas y sometidas a Flagrancia de este total 619 fueron beneficiados con la "probation", 544 (un 87,88%) siguen en proceso o ya están finalizadas. De esas 544 personas, el 8 % finalizó el proceso completo y saldó sus cuentas con la Justicia. Y un 20 % de las 544 personas finalizó las tareas comunitarias impuestas, pero siguen bajo un régimen de observación de las reglas de conducta impuestas por un Juez.

El tiempo dura la probation puede ser por distintos períodos. Un alto porcentaje de lo que otorga el Juez es por el tiempo de dos años y Flagrancia todavía no lleva ese tiempo de funcionamiento desde su comienzo, por ese motivo es menor el porcentaje de quienes ya finalizaron todo el proceso de una “suspensión de juicio a prueba”. La Oficina de Medidas Alternativas (OMA) forma parte de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que depende de la Corte de Justicia, es la encargada de hacer el seguimiento de quienes obtuvieron la ´probation´.

LEA MÁS Imputados primerizos harán la probation en el Hogar de Ancianos

Para eso, la OMA monitorea el cumplimiento de las reglas de conducta como el pago de la reparación simbólica o los trabajos comunitarios a realizar. En el caso de que la persona no cumpla con las medidas impuestas por el Juez en la audiencia, la OMA informa las causas de incumplimiento al Ministerio Público Fiscal (MPF) y se les cae el beneficio. De esta manera, el MPF solicita una audiencia para la revocación de la suspensión de juicio a prueba y el Juez decide en una nueva audiencia la revocación o no del beneficio. Son 75 (un 12,11%) las personas que desde agosto de 2017 no cumplieron con las reglas impuestas por un Juez.

De ellas, 30 personas recibieron una suspensión con condena condicional, es decir, no van presos pero si comenten un nuevo delito deben cumplir la pena en el Servicio Penitenciario sumando la condena anterior. De esas 75 personas, a 24 se les revocó la suspensión de juicio a prueba porque cometieron un nuevo delito y recibieron una condena efectiva, basado en el Artículo 76 ter del Código Pena. Finalmente, de esas 75 personas, a 21 se les dictó pedido de captura en la Justicia y está pendiente la audiencia de revocación. Es importante destacar que las revocaciones surgen a partir de los informes del equipo interdisciplinario que integra la OMA.

LEA MÁS Reglamentan el uso de dispositivos que protegerán a víctimas de violencia

El seguimiento personalizado con cada una de las personas que pasaron por Flagrancia y fueron beneficiados con esta figura homologada por el Juez, no solo en el cumplimiento de las medidas sino también en la posibilidad de quienes delinquen puedan reinsertarse socialmente. Para eso, la Corte de Justicia firmó un convenio marco en el que los ´probados´ puedan concretar las tareas comunitarias en distintas instituciones.