Aseguran que disminuyeron las fiestas clandestinas en San Juan, pero se denuncian menos

Ni el aumento sostenido de casos de coronavirus en San Juan provocó que un grupo de personas depusieran sus actitudes con respecto a las ganas de organizar y participar de festejos clandestinos, aunque desde la Secretaría de Seguridad y Orden Pública marcaron que en este último tiempo hubo una disminución de la realización de estos eventos.

Sin embargo, las autoridades reconocen que el motivo principal no radica en la toma de conciencia con respecto a los efectos de la enfermedad, sino que en general bajaron las denuncias de este estilo de hechos.

“Ha disminuido considerablemente la cantidad de fiestas clandestinas que se hacen en San Juan, pero no dejan de hacerse. Está habiendo menos compromiso por parte de la gente a la hora de denunciar”, explicó a DIARIO HUARPE el subsecretario del organismo, Abel Hernández.

Abel Hernández contó que disminuyeron las denuncias. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

El funcionario precisó que estos eventos se realizan de por sí en lugares retirados de la ciudad como pueden ser fincas, barrios privados, es decir, donde los patrulleros no tienen un fácil acceso para lograr la detención de esas personas que están infringiendo la legislación actual.

Más allá de afirmar esa merma en cuanto a las denuncias vecinales, Hernández fue optimista y reconoció que una parte de esos sanjuaninos que desean festejar puede ser que hayan tomado conciencia sabiendo lo que el virus está causando en la provincia, aunque insistió que es fundamental la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

Estos operativos, según detalló, se activan gracias a la denuncia de algún particular que ponga en evidencia la ilegalidad manifiesta. “Necesitamos la colaboración de los vecinos para que denuncien anónimamente”, indicó Hernández garantizándole al denunciante que no correrá peligro a la hora de alertar esta situación.

Al mismo tiempo, el subsecretario destacó el trabajo de los efectivos policiales debido a que muchas veces cuando les toca enfrentar estos operativos son agredidos por los invitados a las fiestas.

“Los que realizan estos eventos no toman conciencia. Todavía hay algunos que no dimensionan que estamos en medio de una pandemia con muchísimos casos y muertes. No les cae el saco”, relató.