Aseguran que la exhumación de Melani fue un “caso especial”: la explicación de un experto

Diciembre inició con la exhumación del cadáver de Melani Castro. La joven sanjuanina de apenas 18 años murió el 3 de noviembre cuando sintió un fuerte dolor abdominal. El proceso judicial se realizó para determinar si era ella quien estaba sepultada y también la causa del deceso. Lo último era porque la familia denunció “abandono de persona” por parte de la Clínica Santa Clara, lugar donde acudió la chica y no fue atendida.

El procedimiento fue al aire libre. Esto despertó dudas entre los allegados de la joven teniendo en cuenta que fue en el medio del Cementerio Las Chacritas, donde descansan sus restos. En ese sentido, el titular del Laboratorio Forense en San Juan, Fernando Gambetta, explicó a DIARIO HUARPE que la exhumación de Melani fue un “caso especial”.

El forense comentó que ellos a principio de año, y declarada la pandemia, protocolizaron en conjunto con la Corte un acuerdo de no exhumar cadáveres que sean sospechosos o casos positivos de Covid-19. La decisión no fue caprichosa, sino que se acogieron a las normas internacionales, más precisamente la de la Cruz Roja.

Esa normativa alega que toda persona que murió siendo sospechosa o con coronavirus no se la debe exhumar para evitar una potencial propagación de la enfermedad teniendo en cuenta de que, según los expertos, el virus no muere junto con la persona, sino que permanece en el organismo. En este caso particular, Melani en su certificado de defunción figuraba como sospechosa de Covid-19, así lo consignó la legista Noelia Fernández.

Gambetta señaló que para autorizar el operativo se tuvo en cuenta de que no había un diagnóstico médico, es decir, que la causa de muerte era desconocida. Además, la joven, a prima facie, no había fallecido producto de un accidente ni tampoco por hechos de violencia corporal.

Todos estos recaudos hicieron posible la realización de la autopsia, pero se programó al aire libre debido a que los especialistas que intervinieron – los doctores Juárez y Fabiani – consideraron que no era necesario trasladarla a la Morgue Judicial.

“La medida fue para cuidar al personal. Debemos ser uno de los pocos organismos en donde ninguno de los médicos ni ayudantes se contagió de la enfermedad”, indicó Gambetta.

Una situación distinta hubiese sido que Melani hubiera sufrido algún accidente o golpes, ahí la tendrían que haber trasladado directamente a la morgue para la práctica de estudios más complejos, según precisó el especialista.

Gambetta dijo que la decisión que tomó la jueza Carolina Parra del Segundo Juzgado Correccional de suspender el operativo que se previó para el sábado pasado fue “correcta” porque hizo lugar a la contemplación de los protocolos.

Puntos a tener en cuenta

El experto indicó que para exhumar un cadáver siempre tiene que depender del “caso particular de cada persona”. En esa afirmación encuadra si el fallecimiento se produjo por una causa natural o provocada.

Sobre la temperatura, uno de los puntos más debatidos, el especialista dijo que “no hay pruebas que avalen de que estando un cuerpo 72 o 48 horas refrigerado no propague el coronavirus”. Sin embargo, aclaró que el frío no condiciona el resultado de la autopsia, sino que hace que sea menos riesgosa para el personal médico teniendo en cuenta que esto baja las emisiones corpóreas como los gases sulfurados.

Gambetta explicó que luego de realizar la autopsia los médicos tienen diez días hábiles para informar el resultado de lo encontrado. Ahí hizo hincapié en el trabajo de los médicos alegando que no están con un solo caso, sino que tienen mucho trabajo.

Para finalizar, el experto destacó que esto marcó un precedente en San Juan por la consignación de sospecha de Covid-19. De todos modos precisó que como auxiliares de la Justicia estarán atentos a lo que ella determine en un posible hecho a futuro.

DATO

En la Morgue Judicial trabajan 6 médicos y 7 ayudantes.