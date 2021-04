Aseguran que las camas críticas de Covid en el sector privado de San Juan están ocupadas en su totalidad

La segunda ola de contagios por coronavirus no da respiro. Pasaron menos de diez días desde que las autoridades sanitarias del país reconocieran esta escalada de nuevos infectados para que rápidamente la situación se complicara en distintas jurisdicciones. El presidente del Colegio Médico de San Juan, Mario Penizzotto, comentó a DIARIO HUARPE que hay preocupación en el sector privado debido a que presentan una ocupación total de las camas destinadas a los pacientes que cursan la enfermedad y están en estado crítico.

“Las camas de terapia intensiva de Covid dentro de los sanatorios privados están trabajando al 100%”, confesó el profesional.

Penizzotto señaló que desde el año pasado, cuando se declaró pandemia a la enfermedad, separaron las terapias: por un lado Covid y por otro, distintas patologías. “Está separado para que no haya contacto entre los pacientes para evitar la propagación del virus”, enfatizó.

El titular de la institución relató que cada sanatorio privado destinó el 50% de la ocupación de sus camas de terapia para recibir a los pacientes con coronavirus. En el Hospital Privado hay cerca de 19 unidades para la atención de estos sanjuaninos, pero desde la semana pasada están ocupadas en su totalidad. Esto significa que este nosocomio se quedó sin margen para recibir a otras personas que atraviesan con infección dentro de su organismo.

“Hubo un parate, una especie de veranito sanitario, pero luego volvió a aumentar el número de internados. Eso fue en concordancia con el aumento de casos que registró el país. Hace una semana estamos trabajando en forma creciente hasta que el viernes (9 de abril) llegamos al 100%”, explicó.

Los internados

El médico contó que no todos los pacientes que están internados actualmente en la provincia son adultos mayores. Lejos de generalizar la internación en ese fragmento de la población sanjuanina, Penizzotto reconoció que hay jóvenes que fueron intubados para recibir asistencia mecánica respiratoria debido a que su cuadro de Covid-19 fue demasiado fuerte para el sistema inmunológico.

“No tenemos diferenciación etaria. Hoy tenemos pacientes en terapia intensiva con 28 y 40 años, aunque la mayoría son mayores de 60”, contó.

Recurso humano

El titular del Colegio Médico dijo que desde el sector privado no pueden hacer una proyección hacia el futuro. Sostuvo que los terapistas están trabajando al máximo “dando el mayor esfuerzo”. “Se pueden comprar respiradores y camas, pero si no tenemos terapistas no es posible avanzar, ellos no se multiplican”, contó. De acuerdo a sus cálculos, son alrededor de 50 los profesionales que están afectados a terapia intensiva en toda la provincia.

“Hacer una proyección es imposible. Hay que estimular a la sociedad para que sea responsable y se cuiden para que todos salgamos de esto”, reflexionó.

Parte pública: ¿Cuántas camas hay?

Funcionarios de Salud Pública reconocen que San Juan “no tuvo complicaciones” con respecto a la disponibilidad de camas durante el pico que se registró el año pasado a mitad de octubre. Actualmente la provincia tiene una disponibilidad de 91 unidades en el sector público para recibir a pacientes en estado crítico de coronavirus.

La terapia del Hospital Guillermo Rawson está conformada por 24 camas en el sector más severo pudiendo, en el supuesto de ser necesario, avanzar con la del área clínica y posteriormente con la terapia común llegando así a dejar activo el plan de extensión de las 200 unidades dentro de ese nosocomio descentralizado. Las mismas se suman a las 12 del Hospital Marcial Quiroga y otras 12 del ex Hospital Español actual Cemec.

Por su parte, San Juan tiene aproximadamente 250 camas para pacientes moderados –aquellos que transitan la enfermedad sin necesidad de oxígeno– en los diferentes nosocomios de la periferia. Autoridades sanitarias reconocieron a este medio que el máximo alcanzado en cuanto a la internación el año pasado fue de 282 pacientes en general, es decir, entre críticos y moderados.