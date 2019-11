Aseguran que Macri confía en cumplir un rol destacado en la oposición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, señaló que en los conversaciones que mantuvo este fin de semana con el Presidente Mauricio Macri, lo pudo ver al jefe de Estado "muy confiado" y con la convicción de "poder cumplir un rol importante en la oposición", cuando entregue el poder a su sucesor Alberto Fernández.



Macri pasó el fin de semana en Córdoba, donde se alojó en la localidad de Mendiolaza en la casa de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio local.



.En una entrevista con Cadena 3, Tagle explicó que de acuerdo al contacto que tuvo con Macri estos días, afirmó que "el presidente va a tratar que esta transformación que él inició en el país, tanto conceptual como económicamente y que no se pudo completar porque faltó tiempo para cambiar las raíces de un país, continúe".



Sobre las actividades que realizó Macri en Córdoba, Tagle contó que "estuvo con un grupo de amigos, disfrutando de los días de descanso, jugó al golf en El Terrón, que era un poco el objetivo de esta visita, porque quería conocer la cancha".



"Creemos que lo ha pasado bien. Mendiolaza y Villa Allende son lindos lugares para pasar en familia", resumió Tagle, y además el intendente de Villa Allende, Eduardo Romero, acompañó a Macri en una recorrida por la ciudad, donde mantuvo un encuentro con vecinos en el Polideportivo.



"Está conforme con el resultado electoral que le va a significar ser un opositor firme y evitar que el país se descarrile y hacer que el país se mantenga dentro de una sintonía razonable y favorables para el futuro", sostuvo el empresario.



Sobre el próximo gobierno que encabezará Alberto Fernández, Tagle dijo que "hay que ser positivos y apoyar en la medida que los lineamientos sean razonables y esperar a que se defina el gobierno".



"Por ahora hay una gran ambigüedad, que no es buena para el país, pero estamos ante un cambio de gobierno y tenemos que ser tolerantes. Cuando se defina estaremos listos para opinar y para sugerir correcciones aunque creamos oportunamente", remarcó.



"El país tiene que integrarse al mundo, competir. Eso lleva su tiempo, no se puede hacer gradualmente ni drásticamente, pero hay que iniciar esa tendencia disminuir el gasto público y el déficit fiscal y eso nos va a permitir darle al país confianza", concluyó el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba.