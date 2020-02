Tras la fuerte lluvia que hizo estragos en el municipio de Caucete, Desarrollo Social y Protección Civil asistieron a las familias cauceteras que tuvieron filtraciones en sus viviendas. Las mismas estaban ubicadas en el Pueblo y Paraje Vallecito. En esta tarea también colaboraron bomberos voluntarios y la Policía.

Luego del operativo, desde el municipio destacaron que no hubo evacuados. El fenómeno meteorológico se presentó desde el jueves y no cedió hasta este domingo en la tarde noche. Según los vecinos crearon una red de contención y ayuda entre ellos para que los techos y las paredes no se vinieran abajo. En algunas casas la correntada de agua fue tan grande que arrasó con mercadería y colchones.

Desde Protección Civil recomendaron circular con precaución en el ingreso y salida del santuario Difunta Correa por baja de creciente, esto sería a 10 km de la Difunta por Ruta 141, pasando el control fitosanitario.