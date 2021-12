Ataque sexual a un reo en el Penal: la teoría de la venganza y la terrible confesión del “Loco del Sifón”

Por el ataque sexual grupal ocurrido contra un reo del penal de Chimbas, este miércoles, la fiscalía Delitos Especiales presentó la causa ante un juez y pidió que se impute a los cinco sospechosos delitos graves. Los investigadores del caso hablaron de una agresión por venganza en la que hubo amenazas de muerte. Entre los acusados está el “Loco del Sifón”, que en la primera audiencia hizo una terrible confesión sobre su estadía en el penal de Chimbas.

En la Sala 6 de Tribunales se llevó a cabo la audiencia de presentación del grave caso sucedido en julio de este año. Hasta allí, la Justicia dispuso que los reos sean llevados para que conozcan de qué se los acusa. Ellos son Ezequiel Gorosito de 32 años, Juan Ignacio Contín de 23 años, Maximiliano Darío Mercado de 37 años, Daniel Alfredo Ocampo de 38 años y Eduardo Adán Villavicencio de 40 años alias “El Loco del Sifón”.

Los fiscales Francisco Micheltorena, Adrián Elizondo y César Recio dieron detalles del aberrante hecho, nombraron las pruebas provisorias que hay sobre el caso y solicitaron la imputación de los presos mencionados por la víctima H.N.J.

Ataque sexual por venganza

En la lectura de cómo fueron los hechos, el fiscal Elizondo contó que los reos planearon una venganza contra su compañero de celda a raíz de una agresión que tuvo lugar el 9 de julio del corriente año. Ese día la víctima le dio una golpiza a Daniel Alfredo Ocampo, uno de los imputados.

De acuerdo a la denuncia de la víctima y la sospecha de Fiscalía, Ocampo convocó a los otros presos y atacaron a H.N.J. dos días después. Los atacantes agarraron a la víctima en la celda 27 del Pabellón 2 Sector 2, le introdujeron un palo de madera por el ano y luego lo obligaron a practicarle sexo oral a uno de ellos.

En cuanto a los roles de cada uno en el ataque, la víctima señaló que Ocampo fue quien lo sometió sexualmente, mientras que el resto de los presidiarios lo ayudó sosteniendo las manos y piernas del reo violado.

El damnificado contó en su denuncia, con fecha de 18 de julio del corriente año, que después del ataque se fue a dar una ducha y se tomó varias pastillas para calmar el dolor, lo que hizo que se descompensara y fuera llevado a un hospital donde estuvo internado varios días.

En los días posteriores al abuso sexual en manada, algunos de los internos trataron de asegurarse que la víctima no hiciera mención o denuncia alguna sobre el hecho. Utilizaron el teléfono de H.N.J. para llamar a su familia y preguntar cómo estaba. La madre de la víctima, que recibió uno de los llamados, contó a los fiscales que la amenazaron con matar a su familia y quemar la casa si algo de la violación grupal salía a la luz. Por otra parte, unas personas desconocidas atacaron a la hermana del denunciante y le gritaron “decile al H.N.J. que no diga nada, que les vamos a quemar la casa”.

Después del relato de la denuncia, la unidad investigativa del Ministerio Público Fiscal pidió imputar a Gorosito, Contín, Mercado, Ocampo y Villavicencio (El Loco de Sifón) por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de atacantes y amenazas simples. El juez Juan Gabriel Meglioli aceptó los cargos, dictó seis meses de prisión preventiva para los reos a pesar de la negativa de los defensores oficiales y resolvió que la etapa de investigación dure medio año.

Presos como sus propios abogados

A la audiencia de presentación se vio interrumpida varias veces por las decenas de consultas de algunos de los acusados, que no tenían claros algunos conceptos o surgían dudas sobre el relato porque no escuchaban por momentos. El juez Meglioli les aclaró que iban a tener su oportunidad de hacer el descargo y, en caso de querer hablar antes o después de eso, debían levantar la mano. Esta imagen fue una constante durante la casi dos horas de audiencia. Dos de los reos en la mira pidieron además ir al baño, lo que demoró aún más el proceso judicial.

Los cinco sospechosos hablaron ante el juez y dieron su versión de los hechos. No se callaron nada y se mostraron enojados con su compañero de celda por la denuncia, ya que apuntaron que era falsa. Todos coincidieron que el día del ataque lo ayudaron a salir del calabozo porque sufría una taquicardia. Y posteriormente ofrecieron pruebas como conocedores del tema. Pidieron que se revisen lo registrado por las cámaras de seguridad del Penal y remarcaron que el denunciante no tenía lesiones de golpizas o de violación, que sabían de eso. Los más enojados con la víctima eran Contín y Mercado, que señalaron que no iban a poder recibir el beneficio de las salidas transitorias por esta denuncia.

La terrible confesión del Loco del Sifón

Eduardo Adán Villavicencio fue el último en hablar. El reconocido criminal contó que en medio de los años que lleva preso, fue “empalado con una cachiporra”. “Yo sé lo que es que te hagan esa aberración, ocurrió en los años en que no existían los Derechos Humanos en el Servicio Penitenciario Provincial”, expresó.

El apodado “Loco del Sifón” resaltó que no hablaba mucho con el denunciante y que jamás tuvo ningún pleito con él. Por eso, “no entiende” por qué la acusación de “semejante aberración”. Villavicencio indicó que lo quisieron matar muchas veces y que sufrió muchas agresiones, pero que eso no ocurre ahora.

“Por más que hayas hecho algo aberrante, en la cárcel no existe la idea de violar a un compañero”, añadió. El hombre manifestó que se siente conmovido por la denuncia en su contra porque afecta a su familia. “Estoy por ser abuelo, sabe cómo se siente mi hija más chica, por lo que se dice en los medios”, cerró. Al igual que el resto de los acusados, pidió que se revisen las cámaras de seguridad del pabellón.