Atlético de Rafaela no tendrá a Blondel en Tucumán por lesión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético de Rafaela no contará este domingo con el lateral volante Lucas Blondel, lesionado, en el partido ante San Martín de Tucumán, en la Ciudadela, por la décima fecha del campeonato de la Primera Nacional.



El jugador salió lesionado en el cotejo del lunes pasado ante Instituto de Córdoba (3-2) y el técnico de la 'Crema', Walter Otta, aún no resolvió si ubicará desde el arranque a Enzo Copetti.



Además también existe la posibilidad de que juegue desde el comienzo y como una suerte de extremo, Junior Mendieta, ex Lanús y Los Andes.



La lista de convocados de Atlético es la siguiente:



Arqueros: Matías Tagliamonte y Nahuel Pezzini.



Defensores: Enzo Copetti, Stéfano Brundo, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace



Mediocampistas: Angelo Martino, Reinaldo Alderete, Emiliano Romero, Renso Pérez, Junior Mendieta, Mauro Marconato y Joaquín Quinteros



Delanteros: Ijiel Protti, Denis Stracqualursi, Leonardo Acosta y Alan Bonansea.