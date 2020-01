Atraparon un zorro en el centro de San Carlos de Bariloche

Un zorro fue atrapado "sano, activo y sin síntoma de tener alguna enfermedad" en pleno centro de San Carlos de Bariloche, informaron a Télam desde la Secretaria de Medios del gobierno de Río Negro, quienes señalaron que el animal será liberado.



"Fue un seguimiento a lo largo de varios días, fuimos buscándolo cada vez que teníamos noticias de donde estaba a través de información que nos proporcionaban instituciones como la Delegación Regional de Parques y Zoonosis de la Municipalidad, que nos ayudaron no solo con medios sino también en el operativo", declaró el subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia, Claudio Romero.



"Bariloche es una ciudad que está inmersa en un Parque Nacional y no nos tendría que asombrar encontrarnos con animales de la fauna, la realidad es que nosotros nos vamos metiendo cada más en su ambiente, y esto hace que el encuentro sea más corriente, así que no debemos alarmarnos", señaló el coordinador del área de Fauna Silvestre, Federico Hollman.



Las autoridades informaron que ya se realizaron los protocolos sanitarios, por lo que el animal estaría en condiciones de ser liberado en su habitat natural a la brevedad.