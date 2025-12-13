La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que durante diciembre continúa vigente un trámite fundamental para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que permite acceder a un pago por única vez correspondiente al monto acumulado que el organismo retuvo a lo largo del año.

Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un formulario obligatorio que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes. Anses retiene el 20% del monto mensual de la asignación y lo libera una vez que el titular completa y presenta correctamente la documentación.

Este refuerzo económico se suma a otros beneficios que perciben las familias beneficiarias de la AUH, como el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Tarjeta Alimentar, por lo que representa un ingreso adicional clave antes de fin de año.

Según datos oficiales, los montos acumulados que se pagan por hijo varían según la zona y la condición. En zona general, el pago es de $188.069,40 por menor y $612.401 por hijo con discapacidad. En la zona austral, los valores ascienden a $244.491,60 por menor y $796.122,60 por hijo con discapacidad.

El trámite puede realizarse de forma completamente online y sin turno. Para hacerlo, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar los datos personales en la sección “Hijos – Libreta AUH”, descargar e imprimir los formularios correspondientes y hacerlos firmar en la escuela y el centro de salud. Luego, se debe subir una foto legible del formulario completo para su validación.

Desde el organismo señalaron que hay tiempo para presentar la Libreta hasta el 30 de diciembre, aunque recomiendan hacerlo con anticipación, ya que el proceso de acreditación puede demorar entre 30 y 90 días hábiles.

Anses advirtió que quienes no realicen la presentación perderán el derecho a cobrar el monto retenido y, además, el pago mensual de la AUH puede ser suspendido hasta regularizar la situación. Por ese motivo, remarcaron la importancia de cumplir con este requisito para mantener el beneficio y acceder al dinero acumulado.