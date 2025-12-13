Un episodio tan insólito como alarmante se registró en el sur de Francia, cuando un automóvil terminó dentro de una piscina municipal con una mujer y su hija a bordo. El hecho ocurrió durante la noche del 11 de diciembre en la ciudad de La Ciotat y generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales, la conductora, de 38 años, perdió el control del vehículo, impactó contra la valla de seguridad del predio y se precipitó directamente al interior de la piscina, quedando el auto completamente bajo el agua. En el interior del rodado también viajaba una niña de 5 años.

La rápida intervención de los equipos de rescate fue clave para evitar una tragedia. Bomberos, personal de emergencia, dos socorristas del complejo y un testigo ocasional lograron sacar a ambas ocupantes del vehículo sumergido. Tanto la mujer como la menor resultaron ilesas y fueron trasladadas al hospital de manera preventiva para controles médicos.

Durante el operativo, un hombre sufrió cortes provocados por vidrios rotos al colaborar en el rescate, aunque sus heridas no revistieron gravedad.

Hasta el momento, no se confirmó una causa oficial del accidente. Sin embargo, la conductora habría manifestado ante las autoridades que confundió el freno con el acelerador, lo que derivó en la maniobra que terminó con el vehículo dentro de la piscina.

Como consecuencia del impacto, la piscina municipal permanecerá cerrada por varias semanas debido a los daños estructurales ocasionados. En paralelo, las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y evaluar eventuales responsabilidades.