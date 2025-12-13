Boca Juniors comenzó a proyectar el 2026 con decisiones que impactan tanto en lo deportivo como en el vínculo con sus hinchas. Con el plantel licenciado y la mirada puesta en la próxima temporada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analiza la posibilidad de organizar amistosos en la Bombonera durante enero, con un dato clave: la venta de entradas para no socios.

La pretemporada xeneize comenzará el 2 de enero en Boca Predio, donde el equipo retomará los entrenamientos de cara a un nuevo año competitivo. Por el momento, el plantel estaría bajo la conducción de Claudio “Sifón” Úbeda, aunque desde el Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado aclaró que su continuidad se encuentra “en evaluación” y que no se descarta la incorporación de algún ayudante para reforzar el cuerpo técnico.

En paralelo, el club trabaja en la planificación del mercado de pases y en la organización de dos partidos amistosos que se disputarían en la Bombonera durante el mes de enero. La idea es que los encuentros se jueguen en dos sábados consecutivos, aprovechando el parate competitivo y generando un atractivo especial para los hinchas.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la posibilidad de habilitar la venta de entradas para no socios, una práctica poco habitual en los últimos años y largamente esperada por miles de simpatizantes que suelen quedar afuera de los partidos oficiales. Esta iniciativa busca acercar nuevamente al público general al estadio y reforzar el vínculo con el pueblo xeneize.

Aún restan definiciones clave, como la confirmación de los rivales (no se descarta que sean equipos del exterior) y, especialmente, la aprobación del operativo de seguridad por parte de la Policía de la Ciudad, un requisito indispensable para que los encuentros puedan disputarse en la Bombonera.

Por ahora, la propuesta está en análisis y su concreción dependerá de las autorizaciones y acuerdos necesarios. Sin embargo, la sola posibilidad ya genera expectativa entre los hinchas, que sueñan con volver a ocupar las tribunas del Templo en pleno verano.