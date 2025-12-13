La convocatoria 2025 de la Ley de Mecenazgo, enmarcada en el Régimen de Promoción Cultural de la Provincia de San Juan, seleccionó 56 proyectos de un total de 254 propuestas presentadas. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo cultural mediante la participación del sector privado en el financiamiento de producciones artísticas y culturales.

Los proyectos elegidos abarcan una amplia diversidad de disciplinas, entre las que se incluyen artes audiovisuales y arte digital, artesanías, danza y ballet, letras, poesía, narrativa, música académica y popular, ópera, patrimonio cultural, producción de contenidos para medios, producciones literarias y teatro, reflejando la pluralidad creativa de la provincia.

La evaluación estuvo a cargo del Consejo de Mecenazgo, que analizó cada propuesta bajo criterios artístico-culturales con el objetivo de seleccionar aquellas iniciativas consideradas más relevantes por su impacto, calidad y aporte al crecimiento del sector cultural sanjuanino.

Los proyectos seleccionados quedaron habilitados para recibir financiamiento por parte de patrocinadores privados. En el caso de personas físicas, el aporte económico puede alcanzar un monto máximo de hasta 5 millones de pesos por proyecto. Para personas jurídicas, en cambio, no se estableció un tope fijo, ya que el financiamiento queda sujeto a la evaluación específica del Consejo según la naturaleza de cada iniciativa.

Los fondos destinados al Régimen de Promoción Cultural provienen de contribuyentes privados del Régimen General de la provincia, quienes pueden asignar hasta el 25% anual de sus impuestos al financiamiento de proyectos culturales, incentivando así la inversión privada en el ámbito artístico.

Con la publicación de los proyectos seleccionados, se vuelve a destacar el rol de la Ley de Mecenazgo como una herramienta clave para la promoción cultural. La Ley Provincial N° 2197-F cumple cuatro años de vigencia y continúa consolidándose como un pilar fundamental para el fortalecimiento del arte y la cultura en San Juan.