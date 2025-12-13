El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una ampliación de la campaña militar antidrogas que incluirá ataques terrestres focalizados contra organizaciones criminales transnacionales, en una estrategia que busca reforzar la lucha contra el tráfico de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

Durante una intervención en la Casa Blanca, el mandatario remarcó que la nueva ofensiva no se limitará a acciones aéreas o navales y que tendrá como objetivo central a los responsables directos del ingreso de drogas al país. “No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”, afirmó Trump al detallar el alcance de la política que impulsará su administración.

Publicidad

El presidente explicó que esta etapa se enmarca como una continuidad de la campaña naval desplegada en los últimos meses, la cual calificó como altamente efectiva. Según cifras oficiales difundidas por el propio mandatario, las operaciones marítimas permitieron interceptar el 96% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por esa vía.

Si bien Trump mencionó que las acciones contemplan operaciones en suelo venezolano, aclaró que el enfoque principal está puesto en las redes criminales transnacionales, más allá de los límites territoriales. La estrategia, sostuvo, apunta a desarticular estructuras de tráfico, financiamiento y logística vinculadas al narcotráfico internacional.

Publicidad

El anuncio marca un endurecimiento de la política de seguridad y defensa estadounidense en la región y anticipa un escenario de mayor tensión en materia geopolítica, especialmente en América Latina. Por el momento, la Casa Blanca no brindó detalles operativos ni precisiones sobre plazos, alcance exacto o países involucrados en los futuros despliegues militares.