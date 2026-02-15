Bad Bunny, el ganador del mejor álbum del año en los Grammys y protagonista con su show del mediotiempo del último “Super Tazón” con su mensaje de unión latinoamericana, realizó con un impactante éxito, los dos de tres shows en el estadio El Monumental de River.

Con su habitual carisma, invitados de lujo y homenajes a Gustavo Cerati, hizo vibrar a más de 70 mil personas cantando los hits que lo acompañaron durante su carrera. “Se siente como volver a casa”, fue uno de los primeros enunciados del ídolo frente a la multitud.

Publicidad

Benito Antonio Martínez Ocasio, es el nombre real del “conejo malo” salió a la cancha en un escenario técnico e hizo gala de los hits de su álbum recientemente premiado por el Grammy, “Debí tirar más fotos” y con ese nombre, bautiza el tour que lo trajo por Argentina.

En medio de la mundialización del reggaetón y la internacionalización del trap argentino, Bad Bunny o simplemente, Benito inició la velada con el tema “La mudanza” para dar paso a todo un segmento salsero y otros ritmos portorriqueños.

Publicidad

Después siguieron otros temas como “Titi me preguntó”, “Voy a llevarte pa’ PR” y “Yo perreo sola”.

Y para la mitad del show, entrega el cover de Soda Stereo en “De música ligera”, para rendir homenaje a Gustavo Cerati.

Publicidad

Las intervenciones del boricua emanan del micrófono cuando dice: “Por hoy nosotros somos Argentina y ustedes Puerto Rico” y también en otro momento hizo estallar a la muchedumbre haciendo un guiño a la cuestión Malvinas: “¡el que no salta es un inglés!” se escuchaba por todo el estadio como un canto de guerra popular dejando en claro que el sentimiento nacional todavía sigue prendido en buena parte de la juventud que asistió para escuchar a la estrella caribeña.

Esta noche será la última función del boricua en su paso por Buenos Aires.