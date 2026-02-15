Durante la mañana y gran parte de la jornada del domingo 15 de febrero, el clima de San Juan se mantendrá estable con una temperatura máxima que alcanzará los 32ºC y una mínima estimada en los 22ºC.

Esto es lo que indicó el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo, aunque parezca que la calma y la inexistencia de viento durante gran parte del día, no pueda mantenerse fácilmente. Por el correr de las horas, para la tarde y noche, las condiciones posiblemente lleguen a cambiar.

De acuerdo al reporte, se prevé el indicio de tormentas eléctricas aisladas en algunos puntos de la provincia que podrían extenderse hasta la madrugada del lunes 16 de febrero.

El estado actual y calidad del aire es bastante buena y puede mantenerse el cielo parcialmente nublado, con una humedad del 79% y una presión atmosférica de unos 941 hectopascal (hPa) con una visibilidad a 15km.

Mientras que el índice UV estará en el nivel 12 con extremo riesgo para la salud, por lo que se recomienda protegerse de los rayos del sol durante gran parte del mediodía y la siesta.

