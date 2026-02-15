La Plata tendrá una nueva disputa del clásico entre los históricos rivales de la ciudad bonaerense. Se trata del duelo entre Gimnasia y Estudiantes, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para este domingo a las 17hs. se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo, contará con la cobertura en vivo de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza.

Gimnasia, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro en la séptima posición de la Zona B con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia frente a su clásico rival, Estudiantes, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha.

Estudiantes, por su parte, está cuarto en la Zona A con ocho unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.

El “Pincha”, que es el vigente campeón del fútbol argentino y tiene como director técnico a Eduardo Domínguez, buscará conseguir un valiosísimo triunfo en “El Bosque” para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona A.

Las posibles formaciones

Torneo Apertura - LPF AFA

Interzonal - Fecha 5

Gimnasia y Esgrima (LP) vs Estudiantes (LP)

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 17hs. TNT Sports Premium

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.