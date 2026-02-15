En un movimiento que sacude la interna oficialista y redefine los límites del diálogo federal, la vicepresidenta Victoria Villarruel aterrizó el sábado en La Rioja para mostrarse junto al gobernador Ricardo Quintela.

El encuentro adquiere una dimensión institucional crítica, ya que se produce en el territorio de uno de los mandatarios más hostiles a la gestión de Javier Milei, quien lo ha excluido sistemáticamente de las mesas de negociación en la Casa Rosada.

Villarruel, mantiene una relación de público distanciamiento con el Jefe de Estado, fue recibida en la capital provincial por Quintela y los senadores nacionales del peronismo, Florencia López y Fernando Rejal.

El gesto de la vicepresidenta se da en un contexto de aislamiento total por parte del Ejecutivo nacional hacia La Rioja, provincia que el Presidente considera parte del núcleo duro opositor junto a Buenos Aires, Formosa y Tierra del Fuego.

Ante la prensa local, la mandataria reafirmó su voluntad de construir una agenda propia por fuera de los márgenes de Balcarce 50. “Cada vez quedan menos provincias para dar la vuelta completa a la Argentina y el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que sepan que en Buenos Aires los tenemos presentes”, sentenció Villarruel.

Esta visita de la titular del Senado no solo desafía la narrativa de confrontación de la Casa Rosada, sino que expone la coexistencia de dos visiones de poder dentro del Gobierno. Mientras Milei apuesta a la polarización extrema con los gobernadores peronistas, Villarruel opta por la formalidad institucional y la presencia en el territorio, consolidando un perfil de mediadora federal que la posiciona en un carril político diferenciado al del Presidente de la Nación.