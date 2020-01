Baja más de 2,3% el valor del barril de petróleo en los principales mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El barril de petróleo registraba hoy bajas mayores a 2,3% en los mercados internacionales de referencia, debido a los efectos generados por la expansión del coronavirus.



Según datos de Bloomberg, el barril de crudo tipo WTI se cotizaba en Nueva York a US$ 52,09, lo que representaba una merma de US$ 1,24, equivalente a un retroceso de 2,33%.



En tanto que en Londres, el barril de crudo tipo Brent para entrega en marzo próximo se comercializaba a US$ 58,39, con una caída de 2,37% o US$ 1,42, respecto del cierre de ayer.



Desde Viena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) difundió hoy que su selección de crudos cerró ayer a US$ 61,04, contra los US$ 60.67 del martes pasado.