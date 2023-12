Bajaron de OSSE 63 nombramientos, 35 durante la gestión de Ibarra

Tras el anuncio del decreto de Marcelo Orrego confirmando que se darían de baja todos los nombramientos que se realizaron en los últimos seis meses, se comenzó a conocer la situación de algunas reparticiones del Estado. Este es el caso de OSSE, en donde se cancelaron 63, de los que 35 se hicieron durante los 40 días que duró la gestión de Mauricio Ibarra al frente la oficina. Desde el Sindicato de Obras Sanitarias se mostraron a favor de la medida, ya que no estaban de acuerdo con los movimientos realizados sobre todo en el último mes.

Así lo aseguró Diego Martín, titular del Sindicato de Obras Sanitarias a DIARIO HUARPE, al reconocer que hace un tiempo mantuvieron una reunión con quien fue el presidente interino de OSSE. “Nosotros no estábamos de acuerdo con estos nombramientos. Al menos 25 fueron ubicados en puestos administrativos y solo 10 en la calle, que es donde más personas se necesitaban. Estas nuevas incorporaciones no eran beneficiosas para los trabajadores que ya llevan bastante tiempo”, comentó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Nosotros estamos para defender a los trabajadores, pero también vamos a cumplir en su totalidad el decreto de Orrego. Consideramos que hay muchas irregularidades”, dijo Martín.

Ante esta declaración, el representante del Sindicato de Obras Sanitarias dijo que no están en contra de los trabajadores, solo que no era la forma ni el tiempo de nuevas incorporaciones y que en su momento ya habían advertido que esto iba a suceder, sin embargo no les hicieron caso.

Por último, dijo que sobre el mediodía de este jueves 14 de diciembre se reunirán con las nuevas autoridades de OSSE para determinar cómo se continuará con esta situación y ver si efectivamente hay casos en los que no corresponda la baja.