Bajo peso, signos de abandono y sospecha de maltratos y abuso, el estado de la nena fallecida

ARTÍCULO EN DESARROLLO

La muerte de una nena de 7 años, Brenda Zárate, conmovió a los sanjuaninos y, principalmente, a sus vecinos del barrio Cruce de los Andes, en Pocito. La niña se descompensó el domingo por la noche en su casa y fueron sus padres los que la llevaron hasta el Hospital Federico Cantoni. Ahí ingresó a las 21.30 ya sin signos vitales y con un paro cardiorespiratorio ocurrido media hora antes. También, en malas condiciones de higiene y nutricionales, según indicaron fuentes hospitalarias a este medio.

Tras el fallecimiento, en el hospital entrevistaron a los padres y, ante la sospecha de abandono, maltrato o abuso sexual infantil, dieron aviso a la UFI Delitos Especiales que intervino en el caso.

Mientras los padres estaban en el hospital, en la casa quedaron esperando sus nueve hermanos por lo que desde la Dirección de Niñez enviaron un móvil del 102. Esto lo hicieron para contener a los niños, como así también, para comenzar a investigar las condiciones en las que vivían.

Según comentaron los vecinos a este medio, la familia pasaba mucho tiempo adentro de la vivienda. No conversaban mucho con las personas del mismo complejo habitacional. Tampoco se conocen tanto entre los vecinos porque el barrio lo entregaron hace un año.

Según comentó la gente de las inmediaciones, los Zárate casi no conversaban con los demás, pasaban gran parte de las horas del día dentro de la casa y en ocasiones se escuchaban los gritos de los padres retando a sus hijos. Con algunas personas del barrio peleaban bastante. Los definieron como “atrevidos”.

Este lunes hasta la casa de esta familia llegó una psicóloga y una asistente social de la Municipalidad de Pocito que informaron que de forma anterior ya habían intervenido en ese hogar, aunque no dieron las razones por las que lo habían hecho.

Cómo llegó la nena al hospital

Según fuentes hospitalarias, la niña ingresó al Hospital Federico Cantoni a las 21.30 sin signos vitales y con un paro cardiorespiratorio que había comenzado a las 21 aproximadamente.

Ingresó con signos de enfermedad grave que ya habían evolucionado a un fallo multiorgánico, tenía las pupilas dilatadas y estaba en malas condiciones de higiene y nutricionales, incluso, se veía que tenía una desnutrición moderada.

Tanto en la boca como en los genitales tenía materia fecal por lo que tenía olor nauseabundo. Además, presentaba palidez, un abdomen globuloso por una aparente perforación intestinal e hinchazón de las piernas y la vulva.

Ante este panorama, empezaron a hacerle reanimación cardiopulmonar, con la cual estuvieron durante 45 minutos, pero el cuadro era irreversible y a las 22.15 constataron el fallecimiento.

Luego de comunicarles a sus padres que su hija había muerto, los entrevistaron para conocer qué es lo que le había pasado en la casa. En esa charla les contaron que horas antes a Brenda la había estado cuidando otra hermana menor de edad. Fue ahí cuando se descompensó y la hermana avisó a sus padres que la trasladaron hasta el hospital. Ellos negaban haberla visto grave días anteriores, pero sospecharon de posibles casos de abandono, maltrato o abuso sexual y dieron aviso a Fiscalía para que intervengan en el hecho.

Qué dicen los vecinos

Justo enfrente de los Zárate vive Vanesa Luna quien tomó con tristeza la noticia. Es que a la nena fallecida la conocía porque iba a su casa a jugar con sus hijos, pero hubo un problema entre ambas familias y dejó de ir.

“Era muy flaquita y tenía como una panza. El único que hablaba con nosotros es uno de los hermanitos que le falta la manito. Nos decía que la nena tenía un empacho mal curado, yo les decía que sería bueno acudir a los médicos, pero no sé si la habrán llevado”, contó Vanesa.

“Son atrevidos en esa casa, menos los varones y la nena, a mi hija la trataban mal. Espero que Dios consuele su corazón y la hagan recapacitar a esa mamá”, dijo la mujer.

Otra de las vecinas es Yanel González, aunque dijo que no conoce mucho a los Zárate porque “viven encerrados, no salen, sólo a comprar”. La que sí salía bastante era Brenda que “se escapaba para salir a jugar con mi hija porque no la dejaban”. Si bien no había hablado nunca con la mamá de los chicos, si la había escuchado, ya que gritaba y peleaba con una vecina.

“Yo no sé mucho de esos niños, pero sí están estado de abandono, el mayor es el único que trabaja y se lo ve bien vestido, viene a comprar comida que vendemos nosotros”, comentó González.

Incluso, González cree que la mayor parte de los niños no va a la escuela. Al único que sí ve salir con su delantal es al menor que va al Nivel Inicial. Quien coincidió con esto, pero sólo en parte fue Mirta Ferrer, una mujer que tiene un negocio en la zona y que el año pasado veía pasar a algunos con guardapolvos, aunque este año no los vio.

“La noticia nos cayó muy mal porque uno de los hermanitos, uno al que le falta la mano, venía mucho acá a jugar con mis nietos. Anoche vino a comprar y me contó que lo estaban por cambiar de escuela, pero no sabía que iba a pasar con lo que había pasado, yo no sabía nada, y ahí me dijo que había fallecido la hermanita. Eso me cortó el cuerpo, me cayó muy mal porque con la nena no tenemos contacto, pero él viene mucho acá, hasta me dice abuela”, cerró Ferrer.