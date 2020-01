Bajo riesgo y buena rentabilidad: resurgen las cocheras como inversión

Con rentas de 6% y una alta demanda por un parque automotor en crecimiento, las cocheras vuelven a ser propiedades atractivas para la inversión. Daniel Cohen Imach, titular de Step Developments, explica se pueden comprar en entre u$s 20.000 y u$s 30.000, muy por debajo del monto necesario para un departamento y además no suele haber problemas de mantenimiento ni de inquilinos.

"El mercado de las cocheras se mantiene en crecimiento desde los últimos 10 años, en una ciudad con escasez de espacios. Según datos de la ciudad de Buenos Aires, existen 1.270.000 espacios para estacionar en el ámbito porteño (tanto en la calle, como en los garages privados) y por día circulan 1,8 millones de autos. Esto significa que es un mercado en crecimiento y lo seguirá siendo", dijo Imach. Y detalló que dependiendo de la zona los valores van de u$s 20.000 a u$s 30.000 para la compra mientras el alquiler no baja de los $3000 mensuales promedio según las últimas estadísticas del sector.

Según el experto, la necesidad de una cochera está relacionada también con la inseguridad, por lo que hay alta demanda para evitar vandalismos teniendo en cuenta el alto costo que representa hoy un automóvil en el país.

"Los emprendimientos, como arrojan las últimas estadísticas, suelen ser desarrollados dentro de edificios de unidades de vivienda y no en construcciones propias para cocheras, esto significa un mayor alcance para el inversor ya que puede obtener clientes del mismo complejo habitacional y también usuarios que se hallan en la zona en construcciones sin garages o con éstos limitados", agregó. Las zonas más demandadas de estos espacios son aquellas con más proyección a futuro, cercanas a oficinas o áreas comerciales, por eso tenemos allí dos de nuestros proyectos principales.

Tips para inveritr en cocheras:

Mayor densidad de población significa mayor demanda y eso significa precios más altos.

A mayor capacidad adquisitiva del barrio también los precios serán más altos.

Los edificios antiguos no poseen cocheras por lo que también la cercanía a éstos ofrece mayor oportunidad.

Características de la cochera, tamaño y maniobrabilidad determinan el precio y la posibilidad de alquiler.

Nulos o escasos problemas con los arrendatarios, desalojos y morosidad.

Mayor liquidez con respecto a otras inversiones.

Aunque las cocheras son muchas veces compradas por usuarios finales, en los últimos años atrajeron a inversores por la rentabilidad que oscila entre el 4 y 6% anual en dólares, y contiene bajo riesgo (el desalojo y la morosidad es prácticamente nulo). Un panorama muy distinto al del mercado de viviendas.

Cohen Imach dijo que "suele ser la punta de lanza de un inversor que recién se inicia, busca opciones de buena rentabilidad y bajo riesgo a un precio accesible. Por supuesto también la rotación de este tipo de inmuebles es mucho más rápida que otros, siendo por ello considerada más liquida. Los usuarios finales suelen comprar una vez que la cochera se encuentra terminada".

Para los desarrolladores, el valor del metro cuadrado depende de la incidencia del terreno más el costo de construcción que ronda los u$s 12.000 por unidad. Lógicamente es más económico invertir cuando la obra recién comienza o se está buscando su masa crítica que cuando ya tiene un alto nivel de avance.

Por Florencia Lendoiro