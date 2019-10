Bajofondo mostrará su mixtura psicodelica del tango, candombe y electrónica mañana en el Opera

El grupo Bajofondo liderado por Gustavo Santaolalla presentará mañana en el teatro Opera su nuevo disco "Aura" en el que a los característicos sonidos del combo se sumaron candombe y soul todo con un enfoque psicodélico, sumado a aportes inspirados en la obra del pintor, escultor rioplatense Benjamín Solari Parravicini.



El colectivo formado por Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Javier Casalla, Martín Ferres, Gabriel Casacuberta, Verónica Loza y Adrián Sosa, presentará sus nuevas composiciones junto a un grupo de cuerdas dirigidas por Alejandro Terán.



En diálogo con Télam, Santaolalla y Campodónico revelaron detalles sobre el nuevo trabajo del grupo:



T:-¿Cómo surge el disco "Aura"?



GS:- Teníamos ganas hace mucho tiempo de hacer esta experiencia de juntarnos, con algunas ideas que teníamos. A diferencia de otros álbumes que esas ideas que teníamos de pronto las laburamos con Juan hasta cierto punto y después ya íbamos a grabar, en este caso fue con ideas muy básicas que teníamos cada uno y fue juntarnos a improvisar alrededor de esas matrices. Ahí en ese mismo momento era componer lo que hiciera falta, pero con una cosa muy intuitiva y de improvisación, considerando que nosotros ya tenemos un lenguaje que hemos generado y que nos permite amoldar cualquier género sin dejar de ser Bajofondo. Siempre teníamos ganas de hacerlo y este álbum, de alguna manera, por distintas cosas era el propicio para hacerlo. También queríamos aventurarnos musicalmente en otras direcciones, pese a que siempre fue muy ecléctica la banda y eso se fue viendo en cada álbum. De hecho, el álbum anterior a este, que es uno doble, pasa por montones de cosas: música clásica, jazz, música progresiva, soul. O sea que siempre hubo ese interés, pero acá se va a ver un poco más. El tema de la psicodelia está muy presente, que tiene que ver con estados alterados y ese mundo paranormal, si se quiere. Esa es la base, nos juntamos 5 días en el estudio de Juan y de ahí salió el embrión de esto.



T:- ¿Cómo fue sumar, quizás como nunca antes, esa veta candombe, percusiones y hasta arreglo de voces? ¿Qué diferente tienen estas cuerdas respecto de murgas o grupos de carnaval?



JC:-Sí, fue un proceso súper interesante. Aportando un poco a lo que estaba diciendo Gus, como que los discos antes eran un poco más diseñados. Como que los diseñábamos y después los tocábamos, y acá hicimos exactamente al revés. Primero nos juntamos, tocamos en el mismo cuarto cada uno, improvisamos y después sobre eso diseñamos un poquito. Tiene un espíritu muy libre, muy de inmediatez. En esa misma sintonía, nosotros obviamente como siempre nos basamos en música rioplatense el candombe eran una cosa medio solapada, pero nunca habíamos hecho un tema que tuviera tambores en vivo. Y conectar con Cuareim 1080, que es una comparsa tradicional pero es una familia muy tradicional los Silva del candombe montevideano. Los que tocaron ahora son los chiquilines de la nueva generación, veinteañeros o gente más joven, pero los abuelos de estos chiquilines son los que tocaban con Romeo Gavioli y clásicos de la murga uruguaya. Entonces, es muy lindo conectarse con esa tradición, por más que el candombe es una música afro, el Uruguay y creo que el Río de la Plata lo ha tomado como parte de su identidad cultural. Nunca habíamos hecho un tema con tambores y de ahí salió Solari Yacumenza, el tema que abre el disco y que justamente tiene un mensaje.



GS:- También aparece la figura de Solari Parravicini, esta suerte de 'Nostradamus argentino' que tenía estas visiones y las traducía en psicografías que eran dibujos y mensajes que recibía de otros planos.



T:-¿Cuándo aparece Solari Parravicini? ¿En qué momento de esos 5 días?



GS:- No, yo vine un poco con eso porque antes de grabar cada tema leía una profecía. Así quedaron 2 en el disco, que es la de Solari Yacumenza y la del Origen del Sol. Digo, se llama Solari Yacumenza el tema por Solari Parravicini y Yacumenza porque es una frase que usan mucho los candomberos cuando está empezando, “ya comienza”, que engancha con lo de Aura que tiene que ver con la energía, el aura que tenemos y pueden tener las cosas y con lo inmediato, con “ahora”. Solari Yacumenza es un juego con eso. Por eso, Parravicini tiene esta cosa también de o interdimensional, de lo paranormal que de alguna manera buscamos en esta música. Por eso hablamos de la psicodelia.



JC:- Y yo creo que es una búsqueda de expandir nuestros propios límites, el sonido y la manera de hacer la música Bajofondo. No solamente la libertad a la hora de la gestación, probar improvisar o tocar con libertad, sino también a nivel estilístico. No estamos solo en los géneros del Río de la Plata, de repente hay algo más andino como el sol y también cosas de folklore. Es como que se amplió la paleta estilística de Bajofondo. Creo que es un disco bien distinto de los otros anteriores nuestros. Es muy Bajofondo al mismo tiempo porque tenemos nuestro sonido y la gente lo reconoce inmediatamente el sonido de Bajofondo, pero probamos lugares nuevos y un poco nos reinventamos en este disco. Creo que también visto a la luz de la música que está sonando es tan distinto a lo que está sonando, que de repente es muy electrónico, mucho Autotune y mucho loop bajado de Internet, y esto son unos tipos tocando en un cuarto, tracción a sangre y un orquestador como Alejandro Terán.



Gustavo: Quizás forma parte también del grupo, ¿viste? Lo que te decía, parte de lo que es el sonido de Bajofondo tiene que ver con esas grandes orquestas del Río de la Plata. Hay como constantes. Por ejemplo, el hecho de que nuevamente en este disco tenemos un sample de Eduardo Rovira. Rovira ha sido un gran inspirador, nosotros también admiramos mucho a Piazzolla pero lo tenemos visto como un gran referente para mucha gente y Rovira para nosotros es un tipo que quedó medio tapado y siempre nos llamó muchísimo la atención. Es un tipo genial y de gran calibre.



T:- Pero esas oberturas o aberturas tangueras que hay en muchas canciones que tienen una cosa épica que destaca el entramado que arman ustedes y adelante el violín y el bandoneón, ¿eso es más Piazzollano o más Rovira?



GS:-No, eso es tanguero. De Rovira hay algo con él, con su personalidad. De hecho, en este álbum, la parte de Rovira está en la cueca, que es un tema folklórico. Porque Rovira no solo hacía tango, hacía tango y folklore. Él tiene un álbum increíble que se llama “Sónico” que grabó con bandoneón eléctrico, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Nosotros teníamos un material que usamos en el presente.