Balean a una abogada y a su pareja en San Isidro y ella denuncia que fue su ex marido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una abogada de 44 años y su pareja de 30 fueron heridos a balazos en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, y tras el hecho la mujer denunció que el ataque fue ideado por su ex marido, a quien hace menos de un mes denunció por violencia de género, informaron hoy fuentes policiales.



Los voceros agregaron que en base a los primeros testimonios obtenidos en la causa el hecho fue cometido por dos hombres, mientras que la abogada también disparó con un arma Glock calibre 40 que llevaba en el rodado y que fue secuestrada por orden judicial.



El hecho, que fue dado a conocer hoy, ocurrió el pasado miércoles en el cruce de las calles Conscripto Romero e Yrigoyen, de la localidad de Martínez Oeste, en una zona comercial a metros de la autopista Panamericana.



Allí, efectivos de la seccional 10ma. de San Isidro acudieron tras un llamado que alertaba por dos personas heridas de bala en la calle.



Al llegar al lugar, encontraron a la abogada Mara Gisella Borelli (44) herida de un balazo en una pierna y a su acompañante, Francisco Gallardo (30), con un impacto en el abdomen, detallaron los voceros policiales.



Ambos fueron derivados al Hospital Central San Isidro, donde fueron asistidos y aún permanecen internados en estado estable, ella en calidad de detenida e imputada por "abuso de armas".



Tras el hecho, la mujer denunció que el ataque fue cometido por dos personas que dispararon contra la camioneta Toyota SW4 negra en la que estaba con su pareja.



Según los dichos de la mujer, la agresión fue ideada por su ex pareja, un empresario que vive en San Isidro al que el 4 de noviembre había denunciado por violencia de género, por lo que ambos tenían una restricción de acercamiento mutuo, dijeron las fuentes consultadas.



Sin embargo, un allegado a la abogada negó que la justicia haya impuesto una medida para impedir que el empresario pudiera acercarse a Borelli.



"Ella está en proceso de separación, lo denunció varias veces, pero en el Juzgado de Familia (a cargo de Sabrina Citraro) no le dieron ni restricción perimetral ni botón antipánico. Ella sufría amenazas y tenía miedo por ella y por su hija", dijo a Télam el allegado, quien consideró que lo ocurrido "era un final anticipado".



En tanto, fuentes judiciales aseguraron que la mujer baleada quedó imputada en el marco de la causa porque en el lugar del hecho los pesquisas secuestraron una pistola calibre 40 marca Glock, montada y con cargador vacío, que estaba en el interior de la camioneta de las víctimas y que, de acuerdo a las primeras pericias, la abogada empleó para defenderse del ataque, en el que por ahora se desconoce si hirió a sus atacantes.



La causa por el hecho quedó a cargo de la fiscal especializada en Trata de Personas y Violencia de Género de San Isidro, Laura Zyseskind, quien dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la investigación, entre ellas el pedido de cámaras de seguridad del municipio que puedan haber registrado el hecho.



Las fuentes informaron que el ataque se produjo tres días después de que el estudio que la abogada tiene frente a la Catedral de San Isidro fuera violentado y desvalijado por delincuentes que se llevaron todo lo que había en su interior.



"No rompieron nada, pero lo vaciaron completamente y cambiaron las cerraduras, las rompieron y pusieron otras. Se llevaron hasta las cámaras de seguridad, todos los papeles de los clientes y de los abogados que allí trabajan", contó un allegado a la víctima.



Por ese hecho, ocurrido la madrugada del sábado, se inició una causa por robo que lleva adelante el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, en la cual se notificó al ex marido de Borelli de la formación del expediente, pero aún no hay elementos para indagarlo, dijeron los voceros consultados.