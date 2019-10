Balean a una mujer y a su hija y detienen a un hombre que tenía restricción de acercamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una mujer y su hija de 9 años fueron baleadas hoy tras ser atacadas en la localidad bonaerense de Florencio Varela por la ex pareja y padre de las víctimas, que tenía una prohibición de acercamiento y casi diez causas de violencia de género, amenazas y lesiones, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho ocurrió cerca de las 8, en el cruce de El Apero y Santos Vega, en jurisdicción del mencionado partido de la zona sur del conurbano, y ante la mirada de decenas de personas que en ese momento caminaban por el lugar. Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que todo comenzó cuando Betiana Roa (31) llevaba a su hija al colegio y fue interceptada por su ex pareja, llamado Fernando Díaz (44). El hombre la increpó porque quería retomar la relación y le exigió que dejara a su actual novio, por lo que comenzó una discusión hasta que él extrajo un arma de fuego con la que efectuó cinco disparos. Según las fuentes, Roa recibió un balazo en un hombro y la niña otro en el abdomen, tras lo cual ambas cayeron heridas al piso. Madre e hija fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial de la zona y luego fueron derivadas al hospital Iriarte de Quilmes, donde esta tarde seguían internadas. La mujer quedó fuera de peligro ya que no afectó ningún órgano y la menor estaba en terapia intensiva, dijeron las fuentes. En tanto, Díaz escapó del lugar a la carrera pero a las pocas cuadras fue retenido por dos vecinos que vieron el ataque y personal policial lo detuvo. "La tironeó a la nena y se la quería llevar, no sé qué quería hacer, sacó el arma y amenazó a otras madres que a esas horas llevaban los chicos al colegio", dijo una vecina a la prensa. En su poder, los efectivos le secuestraron un revólver calibre .22 que no tenía permiso ni de portación ni de tenencia. Los investigadores establecieron que el acusado tenía unas diez causas iniciadas por la mujer por amenazas, lesiones y violencia de género, entre otras. Además, Díaz tenía una prohibición de acercamiento que, según los vecinos, fue incumplida en varias oportunidades. El hecho es investigado por el fiscal Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes, en una causa caratulada como "tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en contexto de violencia de género y por ser el padre de la menor".