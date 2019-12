Banfield firma un acuerdo con Abuelas de Plaza de Mayo y lleva "Teatro x la Identidad" a su estadio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Banfield firmará el miércoles un acuerdo con Abuelas de Plaza de Mayo por el que sumará sus redes y su estructura de difusión a las campañas a favor de la búsqueda de los nietos y las nietas apropiados durante la última dictadura militar, y llevará a su estadio una función de Teatro x la Identidad.



La firma del acuerdo será a las 19, y estará encabezada por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, y la presidenta de Banfield, Lucía Barbuto.



A la función teatral se le sumará luego un cierre con la actuación del grupo Mala Fama, todo con entrada gratuita.



La campaña de Banfield en busca de bebés nacidos en centros clandestinos de detención tendrá una consigna propia vinculada a los casos registrados en el ex Pozo de Banfield, ubicado a unas 30 cuadras de la cancha: “Ellas y ellos son banfileños, y las/os estamos buscando”.



La función de Teatro x la Identidad -que hace 20 años acompaña la tarea de las Abuelas- será la primera en un estadio de fútbol y contará con la actuación de Daniel Fanego, Malena Sánchez, Arturo Bonín, Eugenia Guerty, María José Gabín, Juan Palomino, Cristian Cimminelli y Osqui Guzmán, entre otros, más la música de Esteban Morgado y la voz de Julia Zenko.



La fecha elegida tiene que ver con que dos días después, el viernes, se hará la audiencia preliminar del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Pozo, el primer centro de detención cerrado por impulso de los vecinos.



Junto a Carlotto estará Delia Giovanola, cuyo nieto, Martín Ogando, nació en el ex Pozo, y varios nietos recuperados, entre ellos Victoria Montenegro -titular de la Comisión de DDHH de la Legislatura porteña- y Carlos D´Elía Casco, también nacido en el ex Pozo.



Con la firma del acuerdo Banfield da otro paso en su política de reivindicación de los preceptos de Memoria, Verdad y Justicia, ya que fue el primer club en reasociar a “Los 11 de memoria”, sus 11 socios y socias víctimas del terrorismo de Estado, por decisión de su Comisión Directiva, en un acto a comienzos de octubre.