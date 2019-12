Barcelona considera insuficiente una oferta del Inter por el chileno Arturo Vidal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Barcelona, donde brilla el astro rosarino Lionel Messi, consideró insuficiente la oferta de 12 millones de euros que formuló el Inter, de Italia, por el mediocampista ofensivo chileno Arturo Vidal, según reveló hoy la prensa catalana.



Vidal, de 32 años y con poco rodaje en el Barcelona, es un anhelo del Inter, ya que su entrenador, Antonio Conte, lo dirigió cuando ambos coincidieron en la Juventus (entre 2011 y 2015) y por eso solicitó su incorporación, pero la propuesta inicial no satisfizo al Barcelona, según reveló el periódico Mundo Deportivo.



El Barcelona, que adquirió a Vidal del Bayern Munich alemán, pretendería una suma de 25 millones de euros para desprenderse del chileno.



Vidal, en tanto, se encuentra en Chile para pasar las fiestas de fin de año y consultado sobre el tema por la prensa de su país, no quiso referirse a una posible salida del Barcelona.



"Estoy tranquilo y contento en Barcelona. Cuando regrese a entrenar lo veremos", expresó Vidal, quien en el Inter tendría asegurada la titularidad que no goza en el equipo de Messi.