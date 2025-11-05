Policiales > Maniobras de héroes
Barrio Valle Grande: Policías salvaron la vida de un bebé que no respiraba
POR REDACCIÓN
Un hecho conmovedor se vivió en la madrugada de este miércoles 5 de noviembre en el barrio Valle Grande, en Rawson, cuando dos efectivos policiales lograron salvar la vida de un bebé de apenas un año que no respiraba.
Los uniformados, Agustín Amarfil y Agente Pablo Montalvo, acudieron rápidamente tras recibir un llamado de emergencia. Al llegar, encontraron a Soledad Sánchez, madre del niño, caminando desesperada con su hijo en brazos en plena vía pública.
Al revisar al pequeño, los policías constataron que no presentaba signos vitales ni respuesta a los estímulos, por lo que iniciaron maniobras de primeros auxilios en el lugar. Gracias a su rápida intervención, el bebé logró recuperar la respiración.
Posteriormente, los efectivos trasladaron al menor al Hospital Doctor Marcial Quiroga, donde fue atendido de urgencia, estabilizado y dejado en observación.
Fuentes policiales destacaron que la rápida reacción y capacitación de los efectivos resultó clave para salvar la vida del niño.