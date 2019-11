Baskonia, con argentino Vildoza en duda, visita al Morabanc Andorra

Baskonia, con el argentino Luca Vildoza en duda, visitará mañana al Morabanc Andorra, en uno de los adelantos de la undécima fecha de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El encuentro se jugará en el MI Govern Andorra, a partir de las 20.30 hora local (16.30 de la Argentina).



El conjunto vasco, con un record 5-5 para lo que va de la temporada, tiene en duda al base marplatense Vildoza (ex Quilmes), afectado por un golpe en el hombro derecho.



En cambio, el también marplatense Patricio Garino (ex alero de Orlando Magic de la NBA) será baja confirmada para el resto de la estación, a partir de la rotura ligamentaria que sufrió en su rodilla derecha, en un encuentro de Euroliga ante Zenit San Petersburgo.



Mañana también jugará en idéntico horario, Manresa, con el concurso del alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Bahía Basket), frente a UCAM Murcia.



Otros partidos que se jugarán mañana son Valencia-Obradoiro y San Pablo Burgos-Unicaja Málaga.



El domingo se completará la jornada con los choques Gran Canaria-Fuenlabrada (con Nicolás Richotti), Betis-Estudiantes, Joventut-Bilbao Basket, Zaragoza (Nicolás Brussino)-Real Madrid (Gabriel Deck, Facundo Campazzo y Nicolás Laprovíttola) y Barcelona (Leandro Bolmaro)-Iberostar Tenerife.



Principales posiciones: Real Madrid 9-1; Barcelona 8-2; Zaragoza 7-3; Iberostar Tenerife, San Pablo Burgos y Joventut Badalona 6-4.