Basterra sobre las retenciones: "Son decisiones que hay que jugar de manera equilibrada"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo hoy que las retenciones a las exportaciones agropecuarias "son decisiones que hay que jugar de manera equilibrada" y agregó que "ahora hay que hacer un estudio meticuloso del disturbio económico que genero Mauricio Macri".



"Mauricio Macri fue con un discurso en que el peor de los males eran las retenciones y quedo demostrado que el peor de los males era Mauricio Macri, porque lo que hizo fue desequilibrar toda la economía", aseguró el ministro de Agricultura al grupo de medios TVO de Formosa, provincia de la que es oriunda.



En la entrevista, Basterra dijo que "ahora hay que hacer un estudio meticuloso del disturbio económico que genero Mauricio Macri, porque a nosotros no nos sirve que el campo no crezca".



"Queremos que produzca materia prima como base de cadenas de agregación de valor para que el trabajo argentino adquiera relevancia y sea parte de la dinamización de la economía argentina y lo que hemos visto es que Mauricio Macri tuvo que apelar a las retenciones porque se quedó sin crédito", sostuvo Basterra.



En esa misma linea, explicó que "ahora lo que tenemos que hacer es ver el compromiso de todos los argentinos, no solo del campo y lo dijo Alberto Fernández, que aquellos que más pueden contribuyan con el que menos tiene y más necesitado. Así está intentando un justo equilibrio para que todos podamos tener más producción".



"El campo es generador de dólares para pagar la deuda de Argentina, que es algo central para poder tener equilibrada la macroeconomia", remarcó el flamante ministro.



Y, reiteró que "todos los sectores que más tienen van a seguramente tener que hacer mayor esfuerzo de los que menos tienen que realmente están atravesando una situación angustiante".



Además, prometió que en su gestión va a “jerarquizar y potenciar el Consejo Federal Agropecuario que es lo que va signar la política de este sector” y adelantó que desde su cartera "articularán" con quienes tengan responsabilidades territoriales.



"La producción agropecuaria se lleva adelante en todo el país, tanto en el área continental como en el mar y eso amerita a que nosotros articulemos con quienes tienen estas responsabilidades territoriales", señaló durante la entrevista.



Explicó en esa linea que "si respetamos este concepto, el funcionamiento de este ministerio tiene que tener un sesgo de acuerdos de consensos y sobre todo de construcción conjunta para que se cumpla el concepto de equidad social".