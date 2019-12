Bauer: "El Teatro Cervantes es uno de los mayores problemas que recibimos de la gestión anterior"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, dijo hoy que una de las situaciones prioritarias a resolver es si el director y dramaturgo Alejandro Tantanián continuará al frente del Teatro Cervantes, el único nacional de la Argentina, ya que "es uno de los mayores problemas que recibimos de la gestión de Avelluto".



“Estoy analizando su continuidad porque si bien valoro mucho su gestión artística, una crisis muy profunda, integral y compleja ha paralizado al Cervantes. Es uno de los mayores problemas que recibimos de la gestión de Avelluto, que tenemos que resolver en muy corto plazo”, asevera.



“Sin una solución mágica, porque el entramado que destruyeron es muy grande y reconstruir lleva tiempo, vendrán tiempos mejores”, agregó Bauer.



Frente a la primera entrevista que concede a la agencia nacional de noticias Télam, destacó “la resistencia de las trabajadoras y trabajadores de la agencia y del Ministerio de Cultura, lugares particularmente golpeados por la gestión macrista”.



“Gracias a la resistencia de Télam no se avanzó sobre los otros medios", dijo el ministro en referencia al intento de despedir a más de 300 personas en junio de 2018: “Si Télam no construía ese muro, iban avanzar sobre la TV Pública y Radio Nacional".



“La tarea es avanzar en la reconstrucción, sin olvidar, dejando testimonio en tiempos difíciles”, postula citando a Rodolfo Walsh, sobre ese entramado en el que también entra el Fondo Nacional de las Artes (FNA), uno de los escasos organismos con saldo positivo, en cuanto a becas y subsidios, de la anterior gestión.



“Sé la maravilla que significa el FNA, sobre todo para los jóvenes artistas es una herramienta de avance y construcción extraordinaria”, indica y adelanta que perfeccionará "los mecanismos para que llegue a todas las provincias, que no sea un banco que solo alcanza a la ciudad”.