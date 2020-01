Bazze: "No veo ningún impedimento para que acompañemos el proyecto".

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Miguel Bazze (UCR-Juntos por el Cambio) dijo hoy que no ve "ningún impedimento para acompañar el proyecto" para reestructurar la deuda externa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.



Sin embargo, el legislador aclaró a Télam que "se trata de una herramienta redundante porque el Poder Ejecutivo ya tiene los instrumentos para avanzar".



"Es un proyecto de ley que el Gobierno no necesitaría para avanzar en la negociación con el Fondo y los acreedores, pero el Ejecutivo puede creer que fortalece la posición que lleve ante los acreedores", precisó.



Consultado sobre la posición del resto de la bancada en torno al proyecto, agregó: "Vimos el proyecto, pero no lo analizamos con mucho detenimiento".



"No vería impedimento para acompañar la iniciativa", insistió Bazze, y pidió la presencia de funcionarios del Ejecutivo en el Congreso para explicar los alcances del proyecto.