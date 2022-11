Belu Lucius, influencer y ex conductora en Luzu Tv, celebró que Argentina le ganó a Portugal 4-2 y se consagró campeón del Mundial de hockey sobre patines. Además, reflexionó sobre la difusión que hay sobre otros deportes además del fútbol, y así la necesidad de lograr el fomento de estos.

La influencer posteó una serie de stories en su cuenta de Instagram en la que tiene más de 3.000.000 de seguidores. Lucius celebró junto a su familia el triunfo y lo compartió en redes en los que se vio la euforia con la victoria en el Aldo Cantoni.

"El hockey es el deporte que más alegrías le dio a este país y vos no lo sabés, pero aquí solo se habla de fútbol", dijo. "Estoy muy feliz porque Las Águilas se consagraron campeonas del mundo en San Juan. En la cuna del hockey a nivel mundial, donde todos los chicos y las chicas salen del colegio y se ponen los patines y se van a jugar", agregó.

También se refirió a la importancia de mostrar otros deportes “si no se habla no se conoce y condiciona en que no todos los deportistas puedan desarrollarse en su disciplina. Además de que no tienen el mismo presupuesto que tiene el único deporte del que hablamos”.

La influencer destacó la participación de los conjuntos locales y fue una de las pocas figuras que se sumó a los festejos en todo el país. La ex Red Flag de la cadena Luzu TV, productora y distribuidora de contenidos de Nico Occhiatto, extendió sus saludos a todos los jugadores y jugadoras que le dieron el triple oro a Argentina.