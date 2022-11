Después de lavictoria por 4-2 de la selección argentina de hockey sobre patines, Portugal se quejó de algunos detalles de la organización. Luego de que Argentina cerrara un podio de oro en las tres categorías (sub 19, femenino y masculino), el director técnico y algunos jugadores portugueses salieron a hablar y apuntaron desde al arbitraje y detalles previos al encuentro.

Por un lado Renato Garrido, el entrenador de la selección portuguesa, comentó a la Federación de Patín: “fue un primer tiempo muy bien jugado, pero sabíamos perfectamente que iba a haber una reacción de Argentina. Ellos tuvieron mejores tiros que nosotros y eso no nos permitió volver a ganar el título. Sólo me queda felicitar a Argentina por ser la nueva campeona del mundo”.

Después de eso, mencionó algunas situaciones “al principio del partido no sonó el himno portugués hasta el final, pero nos mantuvimos muy concentrados dentro del partido y no puedo dejar de decir que fue una actitud, un coraje y una garra increíbles por nuestra parte".

También Garrido por último se despachó contra el arbitraje: “muchas agresiones pasaron desapercibidas. No voy a poner excusas, pero sabemos que los jugadores que estaban aquí son profesionales del más alto nivel y, quizás, el arbitraje también tiene que pasar por eso para ser cada vez más profesional. Todos queremos eso, pero no me voy a centrar en eso, sino en la fantástica actitud que tuvimos, sin tener la alegría que tuvimos en Barcelona (en el que ganó Portugal a Argentina en 2019)”.

Otro que tuvo algunas críticas para con la organización fue el capitán João Rodrigues. "Creo que ha sido una gran final, lástima de algunas faltas de respeto de Argentina hacia la selección portuguesa, con el himno (cortado por la mitad), con la bandera al revés y con una serie de cosas que quedan mal para esta organización. No le atribuyo el mérito de la victoria de Argentina, porque ha sido un gran conjunto de jugadores durante toda la competición".

"Naturalmente, tenemos que aprender de lo que pasó porque íbamos ganando 2-0, podíamos haber gestionado el partido de otra manera, fallamos algunas ocasiones para ampliar el marcador. Estamos tristes, van a ser unos días difíciles, pero estoy muy orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros, porque hemos sido unos héroes teniendo en cuenta todas las circunstancias que hemos vivido aquí", concluyó.