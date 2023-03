La candidata a intendenta de Rawson, Verónica Benedetto, pasó por DIARIO HUARPE y habló sobre las cuestiones más delicadas que atraviesa el departamento. Entre otras cosas, denunció que hay una mala gestión de la basura y que los rawsinos están “tapados de basura”. Según planteó, su gestión está destinada en desarrollar los servicios básicos como la recolección de residuos y hacer cumplir las ordenanzas municipales relacionadas con esta problemática.

La también concejal rawsina manifestó que el municipio se encuentra muy desordenado, tanto por dentro como por fuera, y que por eso “es imposible brindar un buen servicio”. En este contexto, contó que su objetivo en caso de llegar a la intendencia es ordenarlo hasta lograr que a todos los rawsinos les llegue de igual manera los servicios básicos como la recolección de residuos.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Tenemos que limpiar, hacer algo con la basura, que nos está tapando. Tenemos que trabajar en la recolección separada de residuos”, indicó.

En este contexto, la candidata afirmó que hay ordenanzas que no se cumplen, como algunas destinadas a colocar multas a quienes no limpien sus terrenos baldíos. “Es una muy buena forma de organizar el municipio y de recaudar, y no se está cumpliendo”, planteó.

Desarrollo comercial y turístico

Benedetto explicó que, según su postura, no se está haciendo nada de acuerdo con las políticas destinadas al comercio y a la industria. Si llega a la intendencia, quiere trabajar para desarrollar los polos comerciales del departamento.

Pero no solo eso, la novedad en la propuesta de la referente de Unidos por San Juan en Rawson radica en proteger al Médano y trabajar por su desarrollo.