Bercovich: "El Fondo se presenta como un organismo técnico y es eminentemente político"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El periodista económico Alejandro Bercovich es el responsable de "Fondo, otra vez la misma receta", un filme documental que, dice, "pone en foco una institución que suele presentarse como portadora de un saber técnico y en realidad es de carácter eminentemente político". El filme, que se puede ver todos los martes a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación y a las 19 en el Centro Cultural Padre Mugica, se gestó a partir de un viaje a Grecia que Bercovich realizó el año pasado, donde fue a investigar las consecuencias de 10 años de políticas de ajuste y austeridad promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuciante actualidad ante la monumental deuda generada en los últimos años por Argentina ante el organismo internacional -la más alta contraída por un país desde la creación de la entidad financiera multinacional-, la película inicia también una gira por distintas ciudades, con paradas ya programadas en Rosario (el 21 de octubre) y Mendoza (el 1 de noviembre), ambas con la presencia de Bercovich, junto con otras como El Bolsón (25 de octubre), Avellaneda (2 de noviembre) y vuelta a Rosario (6 y 13 de noviembre). "La idea de la película fue poner el foco en una institución que va a ser muy gravitante en Argentina en los próximos años y que suele presentarse como portadora de un saber técnico y científico cuando en realidad es una institución de carácter eminentemente político que representa intereses materiales y geopolíticos muy concretos", destaca Bercovich en charla con Télam. Conductor del programa político "Brotes verdes" por la señal televisiva C5N y a cargo de "Pasaron cosas" en las tardes de Radio Con Vos, Bercovich propone un filme ágil, de carácter pedagógico y que alude a una clara metáfora culinaria para estructurar su relato, donde es ayudado por el cocinero Juan Braceli, la periodista Ángela Llerena y el humorista Pedro Saborido, para una película que cuenta con guión del escritor y ensayista Hernán Vanoli. "Me pareció importante hacer una actualización sobre el Fondo para los que se quedaron con la imagen de 2001 2002 y contarle qué es a los más jóvenes y adolescentes, que surgieron a la vida política después de que el Fondo desapareciera de nuestro radar", señala. -¿Cómo surgió la idea de hacer la película? -Fue creciendo en la medida en que fui armando distintos informes para la televisión y la prensa gráfica sobre el FMI viajando a países donde estuvo activo en estos años. La primera reacción que tuve cuando el presidente Macri anunció el inicio de conversaciones con el Fondo fue ir a Grecia para ver las consecuencias del primer gran experimento sostenido y masivo de ajuste y austeridad. Durante 10 años, a rajatabla y sin interrupciones, Grecia aplicó la receta del Fondo y lo que quedó es un país que parece haber atravesado una guerra. También viajé a Portugal, que abandonó la receta de austeridad a los 3 años y volvió a crecer y que muestra que con algo de voluntad uno se pueden desviar de los preceptos del Fondo. -Entre la Argentina de los 90 y esta Grecia del ajuste hay como un juego de espejos. -Los griegos tenían muy presente el caso argentino como una referencia de lo que les podía pasar y ahí me di cuenta que era importante hacer este filme, que teníamos que volver a poner en foco qué es el Fondo, saber qué hizo en Grecia y en Portugal, qué pasó con la crisis mundial de 2008 que no detectó ni supo prever, porque la película del Fondo los argentinos ya la vimos, pero hay que volver a verla para no caer en los errores del pasado. -¿El acuerdo con el Fondo es un condicionante para la vida de los argentinos? -El destino de la economía argentina va a estar muy marcado por cómo se renegocie la montaña de deuda que deja este gobierno y en esto, más importante que la la firmeza del próximo presidente o cómo se mueva en la mesa de negociaciones es la manera como se involucre la población y su grado de movilización en contra de las consecuencias que trae una receta que siempre es la misma y se quemó varias veces; para seguir con las metáforas culinarias que plantea la película, la cuchara del cocinero la tenemos que agarrar todos. Toda la información sobre "Fondo, la misma receta de siempre" así como las sucesivas funciones del filme y las ciudades que irá visitando se pueden consultar en la página web www.fondo.com.ar